Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao: la mente fa la differenza

Espanyol-Athletic Bilbao è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

I padroni di casa hanno due punti sulla zona rossa, che vorrebbe dire retrocessione; gli ospiti, invece, sono un punto dietro il settimo posto, che vorrebbe dire Conference League. Una gara, insomma, che mette in palio dei punti pesantissimi. E che è una tripla, parliamoci chiaro.

Una tripla sicuro, ma con un leggero vantaggio per l’Athletic Bilbao che sì, è vero, si presenta a questo match dopo la sconfitta interna contro il Valencia, ma che nonostante questo è ancora in lotta per qualcosa di importante e ha giocatori in rosa sicuramente migliori di quelli dei padroni di casa. Inoltre, l’Espanyol, non vede la luce alla profonda crisi che lo ha colpito nel corso degli ultimi mesi: parliamo di una squadra, quella catalana, che nel 2026 non ha ancora conquistato nessuna vittoria. Un cammino bruttissimo che ha portato a questa situazione di classifica molto pesante.

Le motivazioni, quindi, non mancano né da un lato né dall’altro. E sono motivazioni diverse, comunque. Pesanti mentalmente per l’Espanyol, un po’ meno per il Bilbao che comunque, dovendo cambiare allenatore, avrebbe anche bisogno di mettere sul piatto al prescelto la possibilità di giocare anche in mezzo alla settimana.

Come vedere Espanyol-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Athletic Bilbao, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Ospiti vincenti. Crediamo possa finire con un’affermazione esterna perché la paura potrebbe annebbiare la testa e incidere sulle gambe della squadra padrona di casa.

Le probabili formazioni di Espanyol-Athletic Bilbao

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Exposito; Sanchez, Terrats, Dolan; Fernandez Jaen.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Berchiche; Jaurigezar, Rego; Navarro, Sancet, Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2