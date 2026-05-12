Pronostico Manchester City-Crystal Palace, via l’asterisco: Pep non ha altra scelta

Manchester City-Crystal Palace è un recupero della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Finalmente niente più asterischi nella classifica della Premier League, a due turni dalla fine. Il Manchester City recupera la sfida con il Crystal Palace, rinviata lo scorso marzo: un match atteso da molto tempo, che potrebbe consentire agli uomini di Pep Guardiola di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, oggi a +5 ma con una gara in più.
I Cityzens, anche vincendo, non sarebbero comunque padroni del proprio destino: dovranno sperare che i Gunners inciampino nelle ultime due giornate per poterli sorpassare al fotofinish. Difficile, visto che i londinesi affronteranno due squadre ormai senza obiettivi, il Burnley già retrocesso in Championship, e lo stesso Palace ormai focalizzato sulla finale di Conference League. Peralto la sfida con le Eagles andrà in scena tre giorni prima della finalissima con il Rayo Vallecano (previsto, dunque, un ampio turnover da parte di Oliver Glasner). Haaland e compagni, però, non sembrano aver alcuna intenzione di demordere o mollare la spugna. Sabato scorso hanno rifilato un 3-0 senz’appello al Brentford – concessi solo quattro tiri in porta alle Bees – dimostrando di credere nella rimonta. Guardiola però nel fine settimana giocherà la finale di FA Cup con il Chelsea a Wembley, motivo per cui ci aspettiamo che dosi le energie dei suoi in questo incontro con le Eagles.
Il Palace invece viene dal 2-2 con l’Everton, riacciuffato due volte tra primo e secondo tempo, prima con Sarr e poi con Mateta. Solo quindicesime in classifica, le Eagles di punti ne hanno 44 e conquistare l’Europa attraverso la Premier League è ormai impossibile.
Come vedere Manchester City-Crystal Palace in diretta tv e in streaming
Manchester City-Crystal Palace è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il City arriva dal convincente 3-0 sul Brentford e ha un solo risultato utile per continuare a sperare. Tuttavia, la gestione delle energie sarà cruciale. Con la finale di FA Cup contro il Chelsea alle porte, Guardiola potrebbe non premere sull’acceleratore per tutti i 90 minuti. Dall’altra parte, difficile dire se il Palace farà turnover, ma la storia recente dice che Glasner sa come pungere i Cityzens: le Eagles hanno segnato in 4 degli ultimi 5 scontri diretti, inclusa la finale di FA Cup dello scorso anno. All’Etihad i gol non mancano mai (segno Over 2.5 uscito in 10 degli ultimi 11 match interni) e la necessità del City di vincere, unita alla vulnerabilità difensiva del Palace, rende la combo Gol+Over 2.5 più probabile.
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Le probabili formazioni di Manchester City-Crystal Palace
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta.
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