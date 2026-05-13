Pronostici MLS 14 maggio: Messi a caccia dell’ennesimo colpaccio in trasferta

MLS, scorpacciata di partite nella notte statunitense: occhi puntati sulla sfida tra due colossi della Eastern Conference come Cincinnati e Inter Miami.
Il turno infrasettimanale di MLS promette scintille e tanti gol, con le stelle di Miami pronte a illuminare il palcoscenico e diverse sfide cruciali per gli equilibri della Eastern e della Western Conference.
Il big match di giornata mette di fronte Cincinnati e i campioni in carica dell’Inter Miami. Gli Herons hanno subito ritrovato il sorriso dopo il KO nel derby, schiantando Toronto grazie alla forma smagliante del quartetto Messi-Suarez-De Paul-Reguilon. Miami è una macchina da guerra in trasferta (imbattuta da sei gare), mentre Cincinnati, pur non perdendo da sei turni, ha mostrato crepe difensive evidenti concedendo quasi sempre almeno una rete. Contro l’attacco atomico di Miami, la sfida si preannuncia spettacolare.
Restando a Est, riflettori puntati sul match tra Charlotte e New York City. I padroni di casa sono ormai un bancomat per gli attacchi avversari, subendo gol da 8 turni consecutivi. NY arriva rinvigorito dal 3-0 su Columbus e, sebbene non sia sempre brillantissimo fuori casa, troverà praterie nella retroguardia di Charlotte. La sensazione è che la franchigia della North Carolina possa avere uno scatto d’orgoglio, ma la porta inviolata è destinata a rimanere un miraggio in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.
Le previsioni sulle altre partite
Allo Sports Illustrated Stadium, i New York Red Bulls ospitano il Columbus Crew in una gara che promette di essere un incubo per i difensori di entrambe le compagini. I Red Bulls hanno incassato ben 11 gol nelle ultime 4 uscite casalinghe, mentre Columbus, reduce da uno schiaffo contro NYCFC, mantiene comunque una media di due reti segnate a partita. L’Over 2.5 potrebbe rivelarsi una scelta vincente: altra sfida che si preannuncia movimentata.
Spostandoci a Washington, il DC United affronta un Chicago Fire in formato trasferta. Chicago non perde lontano dall’Illinois da febbraio e affronta una delle peggiori squadre casalinghe del torneo (il DC ha fatto meglio solo di Miami e Philadelphia tra le mura amiche). La solidità esterna dei Fire dovrebbe bastare a strappare almeno un punto nella capitale statunitense. C’è aria di colpaccio anche a Kansas City, dove lo Sporting KC è in crisi nera. Reduci da un umiliante 6-0 subito a Portland e ultimi in classifica con 8 sconfitte sul groppone, i padroni di casa affrontano i LA Galaxy. I californiani sono in serie positiva da tre gare e hanno la qualità per affondare il colpo.
Chiudiamo con la sfida tra San Diego e Austin. Gli uomini di Mikey Varas non vincono da due mesi ed hanno una difesa colabrodo che incassa almeno due reti a partita davanti ai propri tifosi. Austin però non è da meno: 19 gol subiti in 7 trasferte stagionali. Due difese così generose non possono che regalare una partita ricca di capovolgimenti di fronte.
MLS: possibili vincenti
Chicago Fire o pareggio (in DC United-Chicago Fire)
Los Angeles Galaxy (in Sporting Kansas City-LA Galaxy)
Le partite da almeno tre gol complessivi
Cincinnati-Inter Miami
NY Red Bulls-Columbus Crew
San Diego-Austin
MLS: le partite da almeno un gol per squadra
Charlotte-NY City
Cincinnati-Inter Miami
San Diego-Austin
Comparazione quote
La vittoria dei Los Angeles Galaxy è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.86 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” in Cincinnati-Inter Miami è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.
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