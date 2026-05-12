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Pronostico Lens-PSG: neanche un miracolo può bastare

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Lens-PSG è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

PSG 73, Lens 67. Dice questo la classifica della Ligue 1 alla vigilia di questo scontro diretto che probabilmente scriverà la parola fine sulla corsa al titolo, tenuta viva solo grazie alla caparbietà dei giallorossi.

Doué
Pronostico Lens-PSG: neanche un miracolo può bastare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si tratta di un recupero, motivo per cui la formazione di Pierre Sage è obbligata a vincere per regalarsi ancora una chance alla vigilia dell’ultimo turno di campionato (il Lens domenica affronterà il Lione, mentre il PSG sarà impegnato nel derby con il Paris FC). L’impresa è comunque ai limiti del possibile: anche se i Sang et Or riuscissero a raggiungere i campioni d’Europa in carica quasi certamente non basterà, dal momento che la differenza reti attualmente vede in netto vantaggio gli uomini di Luis Enrique (+44 contro +29). Di contro, il PSG con un punto al “Bollaert-Delelis” potrà festeggiare l’ennesimo titolo. Un pareggio permetterebbe alla finalista della Champions League 2025-26 (il prossimo 30 maggio i parigini avranno l’opportunità di fare la doppietta nella massima competizione continentale se batteranno l’Arsenal a Budapest) di chiudere definitivamente i conti.

Parigini a un passo dall’ennesimo trionfo

Fondamentale, nello scorso fine settimana, la vittoria per 1-0 sul Brest, targata Doué. Non una passeggiata per un PSG visibilmente stanco dopo l’eroica resistenza nella semifinale di ritorno di Monaco di Baviera con il Bayern e capace di sbloccare il match soltanto a otto minuti dalla fine.

I giocatori del Lens in festa
Pronostico Lens-PSG: neanche un miracolo può bastare (Instagram) – Ilveggente.it

Il Lens con lo stesso risultato ha piegato il Nantes nello scorso weekend ma Sage si morde le mani per i due nulla di fatto nelle sfide precedenti con Brest e Nizza. I Sang et Or possono comunque rimpinguare la loro bacheca, anche se non dovessero riuscire nell’impresa con il PSG. Il 22 maggio giocheranno la finale di Coppa di Francia con il Nizza ed un eventuale successo consolerebbe i tifosi del club dell’Alta Francia.

Come vedere Lens-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lens e PSG è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il PSG arriva a questa sfida con le tossine della semifinale di Champions ancora nei muscoli, come dimostrato dalla vittoria faticosa contro il Brest. Luis Enrique sa che un punto mette il sigillo sulla Ligue 1 e potrebbe impostare una gara di gestione, evitando rischi inutili in vista della finale di Budapest.

Il Lens, però, in casa è una sentenza. Segna sempre tra le mura amiche dal debutto stagionale e ha costruito la sua classifica proprio nel fortino del “Bollaert-Delelis”. Nonostante la solidità esterna del PSG (0 gol subiti nelle ultime tre trasferte), l’atmosfera e la forza d’urto del Lens in casa renderanno quasi impossibile per Marquinhos e compagni mantenere la porta inviolata. Allo stesso tempo, la qualità offensiva del PSG – che ha vinto tutti gli ultimi 7 precedenti contro i giallorossi – garantisce quasi certamente almeno una rete ospite.

Le probabili formazioni di Lens-PSG

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Sima, Thomasson, Sangaré, Udol; Sotoca, Saïd; Edouard.
PSG (4-3-3): Safonov; Mayulu, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

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