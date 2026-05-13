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Pronostico Alavés-Barcellona: è l’occasione della vita

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Alaves-Barcellona è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

L’occasione della vita contro i campioni in carica. E chi lo avrebbe mai detto. Ma è proprio così, e l’Alaves – in piena lotta per non retrocedere – ospita il Barcellona che con la vittoria nel Clasico contro il Real Madrid si è preso il titolo numero 29 della propria storia. E chissà, la festa potrebbe essere ancora in atto.

Pronostico Alaves-Barcellona
Pronostico Alaves-Barcellona: è l’occasione della vita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questa è la classica partita da tripla. Ma noi siamo qui per esporci e lo faremo. Tripla perché da un lato, come sappiamo, c’è la squadra che ha appena festeggiato il titolo e che quindi potrebbe mollare un poco la presa, dall’altro c’è una squadra in corsa per qualcosa di importante e che sogna di rimanere in corsa. Non sappiamo come la squadra di Flick approccerà al match, ed è questo il punto. Se i catalani dovessero mettere in campo solamente il 50% delle proprie potenzialità allora non ci sarebbe storia. Ma ci riusciranno? La domanda vale tanto, ma noi diamo una risposta.

La risposta è che sì, forse ad un certo punto il Barcellona qualcosa ci metterà, ma le motivazioni che accompagnano l’Alaves sono troppo importanti. E quindi crediamo nel clamoroso di giornata.

Come vedere Alaves-Barcellona in diretta tv e streaming

Come vedere Alaves-Barcellona
Come vedere Alaves-Barcellona in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Alaves-Barcellona, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria dell’Alaves è quotata 3.10 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.38 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Immaginando comunque il clima, la partita è da GOL sicuro. E su questo non ci piove. E noi crediamo che l’Alaves possa uscire comunque con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Alaves-Barcellona

ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Suarez, Blanco, Alena; Martinez, Diabate. 
BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Rashford, Gavi, Fermin; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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