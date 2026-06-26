Pronostico Colombia-Portogallo: assalto al primato dei Cafeteros

Colombia-Portogallo è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il match più atteso della terza e ultima giornata della fase a gironi va in scena all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens tra Colombia e Portogallo: in palio il primo posto nel gruppo K. I lusitani non hanno altra scelta: se vogliono chiudere davanti a tutti e garantirsi un sedicesimo abbordabile – incrocerebbero una delle terze classificate – dovranno obbligatoriamente avere la meglio sui Cafeteros, che di punti ne hanno due in più e che manterrebbero la prima posizione con qualsiasi pareggio.

La selezione sudamericana, infatti, è riuscita come da pronostico a vincere le prime due partite, a differenza del Portogallo che invece all’esordio non è andato al di là di un 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo.

Gli uomini di Nestor Lorenzo, al contrario, non hanno deluso le aspettative: prima la vittoria per 3-1 ai danni dell’Uzbekistan, poi il successo di misura sui congolesi (1-0), trafitti dal terzino destro Munoz, probabilmente il migliore tra i colombiani considerando i primi 180 minuti (già due gol per il giocatore che quest’anno ha fatto faville con il Crystal Palace). Lorenzo si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, lodando anche la solidità degli africani: trascinata dal genio assoluto di James Rodriguez e dalla qualità indiscussa di Luis Diaz, la Colombia avrebbe potuto ottenere una vittoria ancora più netta ma non è affatto semplice perforare la difesa dei Leopardi – e il Portogallo ne sa qualcosa – capace di reggere al forcing della rappresentativa sudamericana per 76 minuti.

Il riscatto di CR7

Dunque: Colombia 6 punti, Portogallo 4. CR7 e compagni però vengono dal roboante 5-0 rifilato all’Uzbekistan dove, contrariamente a ciò che era avvenuto qualche giorno prima, è girato tutto alla perfezione.

A cominciare dallo stesso Ronaldo, desideroso di rispondere ai vari Messi, Mbappé e Haaland, ma soprattutto di riscattare l’esordio deludente contro la RD del Congo. A 41 anni suonati l’attaccante del Al-Nassr ha firmato una doppietta, diventando il secondo giocatore più anziano a segnare in un Mondiale dopo il leggendario camerunese Milla e l’unico ad aver realizzato almeno una rete in sei Mondiali diversi. Il modo migliore, insomma, per mettere a tacere le critiche. Si è scrollato di dosso un bel po’ di pressione anche il ct Roberto Martinez, un altro che era finito nell’occhio del ciclone dopo il pari coi congolesi. Per completare l’opera, tuttavia, il suo Portogallo dovrà cercare di esprimersi al meglio pure contro una selezione di livello superiore come la Colombia, altrimenti saremo di nuovo punto e daccapo.

In caso di sconfitta, il Portogallo rischierebbe di essere raggiunto dalla RD del Congo, che però attualmente ha una differenza reti di gran lunga peggiore. Con un pari, invece, sarà secondo posto.

Martinez dovrebbe riproporre il tridente formato da Joao Felix, Ronaldo e Pedro Neto, sebbene dalla panchina scalpitino Conceiçao e Leao (il milanista ha segnato da subentrato contro l’Uzbekistan). Nella Colombia è ballottaggio in attacco tra Cordoba e Luis Suarez.

Come vedere Colombia-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Colombia e Portogallo è in programma nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Portogallo, con il suo potenziale offensivo spaventoso, ha l’obbligo di vincere per prendersi il primato, il che costringerà i lusitani ad attaccare con insistenza. La Colombia, letale negli spazi con Luis Diaz e James Rodriguez, troverà i varchi giusti per colpire una difesa portoghese non sempre impeccabile. L’esito Gol, dunque, è altamente probabile. I Cafeteros, imbattuti in un match ufficiale addirittura da marzo 2025, venderanno cara la pelle ma difficilmente faranno l’impresa contro CR7 e compagni, che hanno buone possibilità di evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Colombia-Portogallo

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1