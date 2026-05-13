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Pronostico Potenza-Campobasso: tutto in discesa

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Potenza-Campobasso è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Tre a zero in trasferta e tutti a casa. La prova di forza del Potenza, contro il Campobasso nello scorso fine settimana, è stata importante. Di grandissimo valore. Una squadra che si candida fortemente, per via del momento di forma che vive, non solo fisico ma anche mentale, ad essere una mina vagante.

Pronostico Potenza-Campobasso
Pronostico Potenza-Campobasso: tutto in discesa (Profilo Instagram Potenza) – Ilveggente.it

Intanto questo passaggio del turno è stato messo in cassaforte con una clamorosa vittoria fuori casa. Un tre a zero arrivato nei primi 41 minuti di gioco e poi una facile gestione della partita. Solamente due tiri in porta concessi ai padroni di casa, che avevano un’opportunità che non sono riusciti a sfruttare.

Ma si sapeva che il Campobasso non è che avrebbe avuto tutte queste possibilità di arrivare in fondo. E il Potenza ha macinato gioco, gol, e si è messo in banca una qualificazione importante per il prossimo turno. E non vuole concedere nulla nemmeno mercoledì sera davanti ai propri tifosi.

Come vedere Potenza-Campobasso in diretta tv e in streaming

Potenza-Campobasso è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Con una quota che sfiora due volte la posta, crediamo che il Potenza possa essere messo tra quelle squadre quasi sicure della vittoria in questo turno. E poi come si fa a non dare fiducia dopo il tre a zero della passata settimana?

Le probabili formazioni di Potenza-Campobasso

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Lucas Martello, Siatonis, Castorani; D’Auria, Murano, Schimmenti.
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Celesia, Salines, Lancini; Cristallo, Gala, Agazzi, Gargiulo, Martina; Magnaghi, Bifulco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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