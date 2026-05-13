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Pronostico Renate-Casarano: c’è solo da timbrare il pass

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Renate-Casarano è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Il Renate è una delle squadre che ha messo più di un piede e mezzo nel prossimo turno dei playoff di Serie C. Aspettato, onestamente, visto che contro il Casarano non c’è mai stata la sensazione che questa squadra potesse perdere questa opportunità.

Pronostico Renate-Casarano
Pronostico Renate-Casarano: c’è solo da timbrare il pass (Profilo Instagram Renate) – Ilveggente.it

Il due a zero in trasferta conquistato nello scorso fine settimana è un risultato che lascia tranquilli tutti. Non tanto per il divario, sappiamo che in una partita nell’arco dei 90minuti potrebbe succedere di tutto, ma soprattutto per quello che il Renate ha fatto vedere in trasferta. Una squadra con una personalità importante che comunque si è andata ad imporre su un campo abbastanza difficile. Una partita aperta e chiusa nello spazio di 24′, e nemmeno la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti ha permesso al Casarano di accorciare e quindi di tenere aperto il discorso qualificazione.

Il Renate si potrebbe imporre di nuovo, sfruttando quegli spazi che il Casarano vuoi o non vuoi, anche per cercare di provarci, dovrà lasciare a campo aperto. Una qualificazione già decisa.

Come vedere Renate-Casarano in diretta tv e in streaming

Renate-Casarano è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Non riusciamo a mettere in discussione la vittoria del Renate che dovrebbe riuscire a chiudere il discorso qualificazione affermandosi anche nella gara di ritorno. Abbiamo visto un divario importante che non si può ridurre in così poco tempo.

Le probabili formazioni di Renate-Casarano

RENATE (3-5-2): Nobile; Ori, Auriletto, Riviera; Delcarro, Cali, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Ekuban, Karlsson.
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Gyamfi, Negro, Mercadante, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chirico, Grandolfo, Leonetti.

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