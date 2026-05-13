Pronostico Renate-Casarano: c’è solo da timbrare il pass

Renate-Casarano è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Il Renate è una delle squadre che ha messo più di un piede e mezzo nel prossimo turno dei playoff di Serie C. Aspettato, onestamente, visto che contro il Casarano non c’è mai stata la sensazione che questa squadra potesse perdere questa opportunità.

Il due a zero in trasferta conquistato nello scorso fine settimana è un risultato che lascia tranquilli tutti. Non tanto per il divario, sappiamo che in una partita nell’arco dei 90minuti potrebbe succedere di tutto, ma soprattutto per quello che il Renate ha fatto vedere in trasferta. Una squadra con una personalità importante che comunque si è andata ad imporre su un campo abbastanza difficile. Una partita aperta e chiusa nello spazio di 24′, e nemmeno la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti ha permesso al Casarano di accorciare e quindi di tenere aperto il discorso qualificazione.

Il Renate si potrebbe imporre di nuovo, sfruttando quegli spazi che il Casarano vuoi o non vuoi, anche per cercare di provarci, dovrà lasciare a campo aperto. Una qualificazione già decisa.

Come vedere Renate-Casarano in diretta tv e in streaming

Renate-Casarano è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Renate è quotata 1.88 Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Non riusciamo a mettere in discussione la vittoria del Renate che dovrebbe riuscire a chiudere il discorso qualificazione affermandosi anche nella gara di ritorno. Abbiamo visto un divario importante che non si può ridurre in così poco tempo.

Le probabili formazioni di Renate-Casarano

RENATE (3-5-2): Nobile; Ori, Auriletto, Riviera; Delcarro, Cali, Vassallo, Bonetti, Vesentini; Ekuban, Karlsson.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Gyamfi, Negro, Mercadante, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chirico, Grandolfo, Leonetti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0