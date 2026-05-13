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I pronostici di mercoledì 13 maggio: finale Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier League

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I pronostici di mercoledì 13 maggio, c’è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e partite di Liga, Ligue 1 e Premier League

Si assegna all’Olimpico il terzo ed ultimo titolo della stagione calcistica italiana: la Coppa Italia. Sarebbe indubbiamente la ciliegina sulla torta per l’Inter, che già una settimana fa ha strappato lo scudetto dalla maglia del Napoli vendicando lo scorso anno e chiudendo i giochi per il tricolore con tre giornate d’anticipo. Per la Lazio invece la coppa nazionale è questione di vita e di morte, visto che i biancocelesti, noni in classifica, solo attraverso la vittoria di questo trofeo riusciranno a riconquistare la qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League.

I pronostici di mercoledì 13 maggio: finale Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier League (Ansa Foto) – IlVeggente

 

Sarà una partita diversa da quella di pochi giorni fa all’Olimpico, che ha comunque confermato la superiorità dei nerazzurri: difficile non darli come favoriti anche in questa finale.

In Premier League c’è un recupero con in campo il Manchester City che ha solo la vittoria a disposizione contro il Crystal Palace per continuare a credere nella vittoria del titolo ai danni dell’Arsenal, magari aumentando anche il computo della differenza reti segnando tanti gol.

Nella Ligue 1 Lens-PSG potrebbe assegnare il titolo, che ha già comunque preso la via di Parigi per via di una differenza reti insormontabile. Vincere il titolo però sul campo della rivale stagionale avrebbe un sapore diverso per il PSG.

Chi invece ha già festeggiato il titolo è il Barcellona in Spagna: lascerà spazio alle maggiori motivazioni dell’Alaves in lotta per la salvezza?

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Lazio-Inter, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

  • MANCHESTER CITY (in Manchester City-Crystal Palace, Premier League, ore 21:00)
  • HEARTS (in Hearts-Falkirk, Scottish Premier, ore 21:00)
  • CELTIC (in Motherwell-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Manchester City-Crystal Palace, Premier League, ore 21:00
  • Lens-PSG, Ligue 1, ore 21:00
  • Brest-Strasburgo, Ligue 1, ore 19:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Espanyol-Athletic Bilbao, Liga, ore 19:00
  • Villarreal-Siviglia, Liga, ore 19:00
  • Deportivo Alavés-Barcellona, Liga, ore 21:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.23 GOLDBET ; 17.55 SPORTBET; 15.23 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Rangers-Motherwell, Scottish Premier, ore 21:00

 

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