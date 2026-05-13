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Pronostico Ravenna-Cittadella: mai successo nella storia

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Ravenna-Cittadella è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Il due a due della sfida d’andata di fatto ci dà una favorita. Ed è il Ravenna, che se la può giocare anche con il doppio risultato visto che la squadra di casa è entrata in questo turno nei playoff.

Pronostico Ravenna-Cittadella
Pronostico Ravenna-Cittadella: mai successo nella storia (Profilo Instagram Ravenna) – Ilveggente.it

Ma si potrebbe chiudere prima la partita, anche perché, nella storia dei confronti di queste due squadre, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Mai c’è stata infatti una vittoria della squadra che ha giocato in trasferta, una situazione evidentemente che si dovrebbe di nuovo ripetere in questo match.

Il Ravenna in rosa ha dei giocatori importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Inoltre, sotto di due gol nel match dello scorso fine settimana, è riuscito a riprendersi la sfida e a pareggiarla nei minuti finali, con quegli uomini, appunto, che hanno pure giocato in categorie superiori e sanno gestire le varie fasi della partita. Questo è senza dubbio uno dei fattori che nel corso di questi 90minuti potrebbe fare la differenza. Insomma, abbiamo una squadra decisamente favorita.

Come vedere Ravenna-Cittadella in diretta tv e in streaming

Ravenna-Cittadella è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Ravenna vincente e una quota altissima sicuramente da prendere che supera di parecchio le due volte la posta in gioco. Una sfida che i padroni di casa, anche per via del fatto che mai è arrivata una vittoria esterna negli scontri diretti, dovrebbero riuscire a chiudere dentro i 90 minuti.

Le probabili formazioni di Ravenna-Cittadella

RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Viola, Mandorlini, Lonardi; Bani; Fischnaller, Okaka.
CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Salvi, Redolfi, Zilio; D’Alessio, Vita, Barberis, Anastasia, Rizza; Rabbi, Falcinelli.

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