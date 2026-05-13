Pronostico Salernitana-Casertana: concedono il bis

Salernitana-Casertana è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla
La Salernitana di Serse Cosmi, per quello che rappresenta per il calcio italiano ma anche per la rosa che si ritrova, è una delle candidate a vincere i playoff e prendersi la promozione in Serie B. Certo, come sappiamo benissimo tutto è tranne che semplice, perché parliamo di spareggi che durano un mese e quindi è complicato.
Ma la prova di forza sul campo della Casertana – vittoria per tre a due – è un segnale non solo per la partita di ritorno in programma nella serata di mercoledì, ma anche per le altre contendenti, e un paio sono davvero forti, per la promozione in cadetteria, appunto. La squadra di Cosmi, dopo aver di fatto chiuso per tre a zero, ha un po’ mollato la presa nel finale concedendo due reti ai padroni di casa, ma questo abbassamento della tensione non si ripeterà all’Arechi nel secondo turno. Cosmi è un allenatore navigato ed è uno che sa benissimo come gestire queste situazioni, quindi crediamo abbia lavorato in questi giorni soprattutto sulla tenuta mentale della sua squadra. Che deve fare la differenza.
Insomma, i padroni di casa dovrebbero riuscire a concedere il bis, anche perché in generale sono una squadra in forma che si presenta a questo appuntamento dopo quattro vittorie di fila. E questo è un dato che non possiamo non sottolineare.
Come vedere Salernitana-Casertana in diretta tv e in streaming
Salernitana-Casertana è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Altra vittoria e passaggio del turno in cassaforte per la Salernitana. Dentro una gara che, crediamo, potrebbe regalare molte emozioni. Quindi anche da over.
Le probabili formazioni di Salernitana-Casertana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, de Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano.
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Martino, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Girelli, Toscano, Pezzella, Liotti; Casarotto, Butic.
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