Pronostico Bayern Monaco-Colonia: i campioni a caccia di nuovi record

Bayern Monaco-Colonia è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si conclude un’altra Bundesliga dominata in lungo e in largo dal solito Bayern Monaco, già campione di Germania con 4 giornate di anticipo. I bavaresi quest’anno hanno strabiliato tutti attraverso dei numeri offensivi quasi irreali: 117 gol a 90 minuti dalla fine del torneo, cifra che mai nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere. Nell’ultimo turno con il Colonia la corazzata di Vincent Kompany ha pure l’occasione di chiudere a quota 89 punti. Solamente tre squadre (Bayern Monaco 2012-13 e 2013-14, Leverkusen 2023-24) hanno fatto meglio nella storia di questo campionato.

Senza dimenticare che il Bayern ha ancora l’occasione di sollevare un altro titolo, la Coppa di Germania: il prossimo 23 maggio è in programma la finalissima in gara secca con lo Stoccarda. Rimane, però, il rammarico per la Champions League sfumata al termine dell’incredibile doppio confronto in semifinale con i campioni in carica del PSG, che l’hanno spuntata grazie all’indimenticabile 5-4 dell’andata (inutile l’1-1 di Monaco di Baviera al ritorno). Dopo quella forte delusione, i bavaresi hanno subito ripreso a macinare vittorie: sabato scorso non hanno regalato nulla a un Wolfsburg con l’acqua alla gola, castigandolo nella ripresa con un gol di Olise.

Il Colonia invece si è salvato aritmeticamente una settimana fa nonostante il KO interno, il secondo consecutivo tra le mura amiche, con l’Heidenheim (1-3). Ai Billy Goats è bastato superare di poco quota 30 punti per avere la certezza di giocare in Bundesliga anche l’anno prossimo. Il finale di stagione, ad ogni modo, non è stato entusiasmante. Da febbraio in poi il Colonia ha battuto solo il Werder Brema e, soprattutto, non ha mai tenuto la porta inviolata (l’ultimo clean sheet risale a gennaio).

Come vedere Bayern Monaco-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Colonia è in programma sabato alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Bayern Monaco, già campione di Germania, vuole chiudere in bellezza una stagione da record, puntando a superare la soglia degli 117 gol. Di fronte, un Colonia che ha già stappato lo champagne per la salvezza raggiunta, ma che arriva a in terra bavarese con una difesa che non riesce a mantenere la porta inviolata da gennaio. In una partita che ha i contorni della passerella celebrativa, è lecito aspettarsi una pioggia di gol, almeno 4 complessivi. Il Bayern non ha motivo di chiudersi e il Colonia, ormai salvo, giocherà a viso aperto: i bavaresi potrebbero voler chiudere con un punteggio tennistico per salutare il pubblico e ribadire la propria egemonia.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Colonia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

COLONIA (3-5-2): Zieler; Schmied, Martel, Simpson-Pusey; Sebulonsen, Thielmann, Krauß, Kamiński, Castro-Montes; Bülter, El Mala.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1