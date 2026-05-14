Pronostico Heidenheim-Mainz: tre punti per sperare

Heidenheim-Mainz è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre squadre a 26 punti, tutte ultime in classifica. Due retrocederanno in maniera diretta, una andrà allo spareggio. E siccome l’altro è lo scontro diretto, l’Heidenheim vuole cercare una clamorosa salvezza. Ha un solo modo, vincere contro un Mainz che da chiedere non ha più nulla, e sperare che il Wolfsburg non faccia lo stesso contro il St. Pauli.

Cuore e corpo in campo, così come la testa, orecchio all’altro stadio. Sembrava spacciato l’Heidenheim ad un certo punto della stagione, e invece quattro risultati utili nelle ultime cinque (con tre vittorie) hanno riaperto un discorso che nemmeno i più positivi dei tifosi speravano. Una situazione di classifica davvero ingarbugliata, sotto, in Bundesliga. Ma almeno questa partita, secondo noi, avrà un risultato netto.

Il Mainz come detto aspetto solamente le vacanze e nient’altro. Salvo da un pezzo, si è capito poi che non avrebbe avuto nessuna possibilità di sperare in un’altra situazione di classifica. E così è stato. E adesso le motivazioni sono nulle, a differenza di quelle dei padroni di casa che possono ancora sperare.

Come vedere Heidenheim-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida Heidenheim-Mainz è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Heidenheim è quotata 1.85 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra, la cosa comunque certa è che l’Heidenheim troverà una vittoria che potrebbe valere almeno lo spareggio per la permanenza in Bundesliga. La quota è altissima, tra le altre cose, ed è assolutamente da prendere.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Mainz

HEIDENHEIM (4-2-2-2): Feller; Stergiou, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Schoppner, Dorsch; Dinkci, Ibrahimovic; Pieringer, Zivzivadze;

MAINZ (3-5-2): Batz; Veratsching, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Tietz, Becker.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1