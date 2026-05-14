Pronostico St. Pauli-Wolfsburg: si salvi chi può

St. Pauli-Wolfsburg è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un’ultima giornata che può valere una stagione. Uno scontro diretto incredibile. Qualcosa di mai visto. St. Pauli e Wolfsburg sono ultime in classifica con 26 punti e insieme a loro c’è anche l’Heidenheim. Gli ospiti, con una vittoria, sarebbero almeno sicuri di giocarsi lo spareggio, i padroni di casa devono vincere e sperare in un passo falso per andare, appunto, all’ultimo scontro diretto contro una della B.

C’è un dato assai significante che ci accompagna in questo pronostico: negli ultimi 8 scontri diretti giocati in trasferta che vanno dall’aprile del 1983, il Wolfsburg su questo campo non ha mai vinto. Quattro pareggi e altrettante sconfitte. Insomma, un vero tabù.

Non sarà una gara ricca di emozioni, per un semplice motivo: la posta in palio è così alta che nessuno si vuole sbilanciare. Inoltre, il St. Pauli di tutto il campionato tedesco è la squadra che ha tirato di meno in porta. Diciamo che non ci stupiremmo, onestamente, che alla fine venisse fuori un pareggio che non servirebbe davvero a nessuna delle due squadre che rischierebbero la retrocessione a braccetto. Ma in ogni caso, visti anche i numeri, di certo non ci aspettiamo una sconfitta della squadra che gioca in casa.

Come vedere St. Pauli-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Wolfsburg è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Anche per via di quello che è lo score del Wolfsburg su questo campo, la situazione ci pare delineata. Nella peggiore delle ipotesi ci sarà un pareggio. Il nostro consiglio è quindi di andare sulla doppia interna.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Wolfsburg

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasiji; Ando, Wahl, Smith; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Ritzka; Sinani, Fujita; Hountondjii.

WOLFSBURG (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Gerhardt, Vini Souza, Eriksen, Mahele; Daghim, Pejcinovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1