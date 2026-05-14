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Pronostico Eintracht Francoforte-Stoccarda: l’ultimo sforzo prima di esultare

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Eintracht Francoforte-Stoccarda, le dritte riguardanti il match di Bundesliga a cui prestare particolare attenzione

A caccia di una vittoria pesantissima per consolidare il quarto posto, l’ultimo valido per un piazzamento in Champions League, lo Stoccarda fa visita ad un Eintracht Francoforte chiamato a chiudere nel migliore dei modi una stagione vissuta troppo a corrente alternata.

Kalimuendo corre verso il pallone
Pronostici Eintracht Francoforte-Stoccarda: l’ultimo sforzo prima di esultare (Ansa Foto) – IlVeggente.it

I diciotto punti di distanza certificano in modo piuttosto eloquente una differenza emersa in maniera perentoria lungo tutto l’arco della stagione. Ancora potenzialmente in corsa per un posto in Conference per il quale è comunque il Friburgo ad avere il destino nelle proprie mani, la compagine di Riera è parsa la lontana parente di quella vista all’opera nelle scorse stagioni.

Scontro tra due bomber – Kalimuendo da una parte e Demirovic dall’altra – il match si preannuncia comunque elettrico per la qualità dei trequartisti delle due squadre e per il modulo speculare (4-2-3-1) con cui entrambi gli allenatori cercheranno di azzannare il match.

Pesanti le assenze da ambo le parti: da Diehl a Jeltsch passando per Collins e Grahl. I sessantanove gol siglati dai “Rossi” li pongono al secondo posto tra i migliori attacchi, dopo solo lo schiacciasassi Bayern Monaco: uno status quo che potrebbe non subire variazione in un’ultima partita che tanti ingredienti dovrebbero rendere movimentata.

Come vedere Eintracht Francoforte-Stoccarda in diretta tv e streaming

Il match tra Eintracht Francoforte e Stoccarda è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Più fantasioso, centrato e qualitativamente pericoloso, lo Stoccarda ha l’occasione della stagione per chiudere il cerchio e mettere le mani su un quarto posto che sarebbe assolutamente meritato. Pur ipotizzando uno spartito di gara alquanto movimentato, gli ospiti hanno tutte le carte in regola per volgere dalla propria parte i ritmi e il risultato dell’incontro.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer, Amenda, Koch, Theate, Brown, Skhriri, Dahoud, Doan, Uzun, Chaibi, Kalimuendo.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel, Nartey, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Stiller, Andreas, Leweling, Bouanani, Fuhrich, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2.
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