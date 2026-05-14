Pronostico Manchester United-Nottingham: sigilli al terzo posto

Manchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nello scorso fine settimana il Nottingham, dopo aver perso la semifinale di Europa League contro l’Aston Villa, si è assicurato la permanenza in Premier anche il prossimo anno. E diciamo che era l’obiettivo principale.

Non è andato invece oltre il pareggio il Manchester United sul campo del Sunderland, mancano quella che sarebbe stata la quarta vittoria di fila. Poco male: i Red Devils hanno la possibilità, vincendo l’ultima partita che verrà giocata in casa, di blindare il terzo posto in classifica che ad un certo punto della stagione sembrava solamente un sogno, e niente di più.

Merito, come abbiamo ribadito spesso, del cambio in panchina e prendendo un allenatore che conosceva a menadito il mondo United. Quel cambio ha fatto benissimo e adesso siamo sicuri che il Manchester il prossimo anno giocherà la Champions League. Ovvio che chiudere al terzo posto diventa un obiettivo, anche perché la certezza della massima competizione europea come detto c’è già. E una vittoria metterebbe il sigillo. E poi tutti vogliono chiudere con il sorriso davanti a dei tifosi che negli ultimi anni ne hanno viste parecchie.

Come vedere Manchester United-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Nottingham è in programma domenica alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Vittoria assicurata per il Manchester United che davanti al pubblico amico chiuderà con un’affermazione importante che metterà i sigilli al terzo posto in classifica. Il Nottingham ha fatto il suo. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Manchester United-Nottingham MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

NOTTINGHAM (3-4-2-1): Sels; Milenkovic, Cunha, Morato; Williams, Dominguez, Anderson, Netz; Bakwa, Igor Jesus; Awoniyi. POSSIBILE RISULTATO: 3-1