Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Al Ahli-Al Kholood: tre punti per il terzo posto

Pronostico Al Ahli-Al Kholood: tre punti per il terzo posto

di

Al Ahli-Al Kholood è una partita valida per la trentatreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una vittoria permetterebbe all’Al Ahli, nella peggiore delle ipotesi, di essere sicura del terzo posto alla fine del campionato. La qualificazione alla prossima Champions League asiatica è sicura da un pezzo e ai padroni di casa non resta altro che mettere cassaforte una posizione comunque onorevole alle spalle delle due corazzate. Anche se, nel mirino, rimane pure il secondo distante solo tre punti.

Pronostico Al Ahli-Al Kholood
Pronostico Al Ahli-Al Kholood: tre punti per il terzo posto (Profilo Instagram Al Ahli) – Ilveggente.it

Non è semplice perché l’Al Hilal di Inzaghi vuole mettere pressione all’ultima giornata a Ronaldo e soci, ma rimane comunque qualcosa di fattibile. Anche perché, questa partita, è di fatto scontata. Per la matematica salvezza agli ospiti basterebbe un solo punto, ma è evidente che servirebbero, anche, due vittorie di entrambe le squadre che sono dietro per rischiare. Quindi ci pare una cosa abbastanza improbabile, anzi decisamente improbabile. L’Al Kholood è ormai tranquillo e sereno dopo una stagione travagliata. Motivazioni a parte, che saranno un poco di più verso i padroni di casa, quello che rimane è il fatto che l’Al Ahli ha comunque una squadra assai importante per il campionato saudita, e questo nell’arco dei penultimi 90′ della stagione, farà la differenza.

Come vedere Al Ahli-Al Kholood in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Al Kholood in programma sabato alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.20 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Semplice vittoria dei padroni di casa, che vogliono almeno essere sicuri del terzo posto. Gara da over.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Kholood

AL AHLI (4-2-3-1): Al Sanbi; Makrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Atangana, Millot; Mahrez, Abu Al Shamat, Al Buraikan; Toney.
AL KHOLOOD (4-2-3-1): Cozzani; Solan, Utkus, Gyomber, Pinas; Al Dawsari, Buckley; Al Aliwa, Bahebri, Kortajarena; Enrique.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Pronostico Parma-Roma

Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions