Pronostico Inter-Verona, San Siro festeggia ancora: niente “pancia piena”

Inter-Verona è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 con tre giornate di anticipo, l’Inter ha fatto sua anche la Coppa Italia centrando così un double che mancava dai tempi del Triplete mourinhano, esattamente 16 anni fa. I nerazzurri anche mercoledì scorso a Roma contro la Lazio si sono dimostrati una vera e propria corazzata, almeno per quanto riguarda il palcoscenico italiano: biancocelesti domati nella finale dell’Olimpico, che non ha riservato sorprese. La squadra di Cristian Chivu l’ha chiusa praticamente a metà primo tempo con il sigillo di Lautaro Martinez, dopo che allo scoccare del quarto d’ora di gioco l’aveva sbloccata con un’autore di Marusic.

Lo 0-2 della finalissima ha molte cose in comune con lo 0-3 con cui l’Inter sabato scorso aveva travolto la stessa Lazio, ma stavolta in campionato: nonostante fossero già campioni e concentrati sulla finale di coppa, la fame di Lautaro e compagni non sembrava essersi placata. Ora Chivu e i suoi potranno festeggiare il doppio trionfo davanti ai loro tifosi, in un San Siro pronto a trasformarsi nuovamente in una passerella.

Il Verona già retrocesso farà da spettatore non pagante: gli scaligeri sono matematicamente in Serie B ormai da due turni, anche se nelle ultime due giornate hanno tirato fuori l’orgoglio pareggiando 1-1 a Torino contro la Juventus (e inguaiando la squadra di Luciano Spalletti, impegnata nella corsa Champions) e perso “solo” 1-0 con il Como al “Bentegodi”. Sta per terminare una stagione comunque disastrosa per gli uomini di Paolo Sammarco, ai quali non rimane che provare a evitare l’ultimo posto, oggi occupato dal Pisa. Il tecnico gialloblù a San Siro dovrebbe confermare l’undici di domenica scorsa, con Suslov e Bowie coppia d’attacco. Previsto invece un ampio turnover da parte di Chivu, che regalerà minuti a chi ha giocato poco, tra cui Carlos Augusto, Frattesi e Diouf. Non è da escludere che trovi spazio anche qualche Primavera.

Come vedere Inter-Verona in diretta tv e in streaming

Inter-Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nonostante Chivu darà spazio a diverse riserve, la qualità della “seconda Inter” è nettamente superiore ai titolari scaligeri. San Siro spingerà i campioni verso una vittoria larga per chiudere in bellezza la stagione casalinga. L’obiettivo eguagliare i 29 successi della stagione 2023-24 rappresenta uno stimolo extra per non abbassare la guardia. Ci aspettiamo un dominio nerazzurro totale. Il Verona non segna a San Siro contro l’Inter da tempo immemore e la festa scudetto sarà il carburante perfetto per un’altra goleada della corazzata di Chivu, che dovrebbe tenere anche la porta inviolata per la quarta volta di fila.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0