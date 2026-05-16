Pronostici Eredivisie 17 maggio: negli ultimi 90 minuti si decidono Champions e retrocessione

Eredivisie, un ultimo turno da vivere tutto d’un fiato nel massimo campionato olandese. Il PSV campione sarà arbitro di una incandescente corsa al terzo posto.
Siamo arrivati ai novanta minuti finali di un’Eredivisie che ha già espresso i suoi verdetti più pesanti in vetta, ma che promette ancora scintille per quanto concerne i piazzamenti europei. Il PSV Eindhoven ha letteralmente dominato la stagione, diventando campione d’Olanda con largo anticipo e scavando un divario abissale di ben 19 punti sulle inseguitrici. Anche il secondo posto è blindatissimo nelle mani del Feyenoord, che vanta quattro lunghezze di vantaggio sulla terza ed ha già festeggiato l’accesso diretto alla prossima Champions League senza passare dalle forche caudine dei preliminari.
Il PSV, tuttavia, sarà “arbitro” dell’infuocata corsa per il terzo posto e la qualificazione ai preliminari di Champions. Riflettori puntati dunque sulla sfida con il Twente. La corazzata di Peter Bosz, pur non avendo più nulla da chiedere alla classifica, non sta regalando un centimetro a nessuno. E lo dimostrano le 4 vittorie e il pareggio racimolati nelle ultime 5 giornate.
Di contro, il Twente si gioca l’intera stagione. È terzo a +2 sulla quarta (il NEC), con cui condivide una differenza reti identica (+23). Imbattuti da sei turni, gli ospiti non possono fare calcoli o accontentarsi di un pareggio che rischierebbe di far sfumare la qualificazione agli spareggi Champions sul più bello. Ci aspettiamo una gara aperta e ricca di fiammate. Il nostro pronostico è Gol+Over 2.5.
Discorso analogo per il NEC Nijmegen, attualmente in zona preliminari di Europa League, che deve blindare il piazzamento e sperare nel sorpasso al Twente. Il NEC riceve un Go Ahead Eagles ormai fuori dai giochi europei, aritmeticamente salvo e privo di reali stimoli. Nonostante i padroni di casa stiano soffrendo di vertigini da alta classifica – non vincono da 4 turni in cui hanno racimolato la miseria di 3 punti – la fame di vittoria dovrebbe fare la differenza. Andiamo perciò decisi sul segno 1+Over 2.5.
Le previsioni sulle altre partite
Spera in un passo falso del NEC l’Ajax, quinto a -1 dal club di Nimega. Se i Lancieri dovessero restare in questa posizione sarebbero costretti ai logoranti playoff di qualificazione alla prossima Conference League, mentre la rimonta sul terzo posto (distante 3 punti) appare legata a un cataclisma sportivo.
Non essendo padrone del proprio destino e reduce dalle opache prestazioni contro PSV (pareggio) e Utrecht (sconfitta), l’Ajax deve solamente pensare a vincere sul campo dell’Heerenveen. Gli storici rivali sono imbattuti in casa da gennaio, condividono il settimo posto con l’Utrecht e vogliono chiudere in bellezza provando a scalare una posizione in ottica playoff. Si preannuncia, insomma, una trasferta complessa per l’Ajax. Per questo puntiamo sulla combo X2+Gol.
Spostiamoci adesso nella seconda metà della lavagna, dove le motivazioni faranno saltare ogni pronostico scontato. Il Groningen occupa la nona posizione e deve difenderla con le unghie e con i denti dall’assalto dello Sparta per garantirsi l’ultimo pass per i playoff di Conference League. I biancoverdi hanno il morale a mille dopo il prezioso successo per 2-1 ottenuto proprio contro il NEC e si trovano davanti l’avversario perfetto per chiudere i conti: il fanalino di coda Heracles Almelo. I padroni di casa sono retrocessi da settimane, hanno racimolato appena 19 punti in 33 giornate e arrivano da un trend horror di 5 sconfitte consecutive, rimanendo a secco di gol negli ultimi quattro turni. Non ci aspettiamo sorprese. Il pronostico è tutto a favore degli ospiti, quindi segno 2.
Chiudiamo con il vero e proprio dramma sportivo di giornata. Un dentro o fuori totale per evitare il terzultimo posto che condanna allo spareggio retrocessione contro la vincente dei playoff di Eerste Divisie. Si sfidano Volendam e Telstar, rispettivamente sedicesima e quindicesima della classe, separate da appena due lunghezze. Il Volendam ha una sola strada per prendersi la salvezza diretta: vincere. Un’impresa non da poco per una squadra che ha centrato i tre punti una sola volta nelle ultime otto giornate.
Il Telstar, invece, ha il lusso di poter giocare per due risultati su tre, forte di una forma decisamente migliore grazie ai due successi consecutivi nelle ultime due uscite, anche se la vittoria in trasferta manca da inizio marzo. All’andata lo scontro diretto regalò un pirotecnico 2-2. Considerando l’obbligo di spingere a tutta del Volendam e le praterie che si concederanno, la scelta ideale è ancora una volta orientata sullo spettacolo: accendiamo decisi il segno Gol+Over 2.5.
Eredivisie: possibili vincenti
NEC Nijmegen (in NEC Nijmegen-GA Eagles)
Ajax o pareggio (in Heerenveen-Ajax)
Groningen (in Heracles Almelo-Groningen)
Le partite da almeno tre gol complessivi
NEC Nijmegen-GA Eagles
Volendam-Telstar
PSV Eindhoven-Twente
Eredivisie: le partite da almeno un gol per squadra
PSV Eindhoven-Twente
Volendam-Telstar
Heerenveen-Ajax
Comparazione quote
La vittoria del Groningen è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet. La combo “1+Over 2.5” in NEC-GA Eagles è quotata invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.
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