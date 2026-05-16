Pronostico Nizza-Metz: vincere e sperare

Nizza-Metz è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Nizza si presenta a questa ultima giornata di campionato da terz’ultimo in classifica. E quindi al momento allo spareggio per la permanenza in Ligue 1. Ma una vittoria potrebbe cambiare le carte in tavola: i tre punti contro il Metz retrocesso sono assicurati, per via delle motivazioni e per via appunto della situazione di classifica. Ma il destino non dipende da questa squadra.

Il Nizza ha un solo modo per sperare di rimanere nel massimo campionato inglese senza passare dal playout: prendersi questi tre punti – e che crediamo arriveranno anche in maniera facile – e poi sperare che una tra Auxerre e Le Havre non faccia lo stesso. Comunque, qualunque risultato possa arrivare dalle altre partite, su questa onestamente non possiamo avere il minimo dubbio. Il Nizza, oltre ad avere maggiori motivazioni ha anche una rosa migliore che, oggettivamente, non avrebbe meritato di giocarsi tutto agli ultimi novanta minuti. Ma si sa, le stagioni che iniziano male alcune volte finiscono peggio.

Come vedere Nizza-Metz in diretta tv e in streaming

Nizza-Metz è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Nizza è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Nizza vincente e la testa sarà poi agli altri campi impegnati per la salvezza. Non ci aspettiamo in questo caso nessuna sorpresa, anche perché il Metz come detto prima è retrocesso. Le probabili formazioni di Nizza-Metz NIZZA (5-4-1): Diouf; Clauss, Mendy, Bah, Peprah, Bard; Sanson, Abdul Samed, Boudaoui, Diop; Cho.

METZ (4-2-3-1): Sy; Kouao, Sane, Yegbe, Sarr; Gbamin, Deminguet; Mbala, Hein, Tsiatshivili; Kvilitaia. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1