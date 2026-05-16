Pronostico Roma-Lazio: assalto all’Europa nel derby della discordia

Roma-Lazio è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Roma per continuare ad inseguire il sogno Champions, la Lazio per fare un dispetto ai suoi acerrimi rivali. Non mancano gli spunti in un derby capitolino che insolitamente cade a due turni dalla fine del campionato e che è stato accompagnato da una marea di polemiche per via della scelta dell’orario d’inizio, deciso dopo un lungo tira e molla tra la Prefettura e la Lega Serie A. In questo “mezzogiorno di fuoco” la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a vincere a tutti i costi per provare a rientrare tra le prime quattro e scavalcare almeno una tra Juventus e Milan.

Domenica scorsa la Roma a Parma ha conquistato il terzo successo di fila. Ma che fatica per piegare gli emiliani, che a tre minuti dalla fine erano andati in vantaggio 2-1. I giallorossi però l’hanno ribaltata miracolosamente nel recupero, segnando prima al 94′ con Rensch e poi al 101′ con l’implacabile Malen, glaciale dal dischetto (tredicesimo gol in Serie A per l’attaccante olandese arrivato soltanto nel mese di gennaio, un impatto davvero devastante per l’ex Aston Villa). Una vittoria che ha permesso a Gasperini di riacciuffare il Milan, caduto a sorpresa in casa con l’Atalanta: il Diavolo adesso ha 67 punti come la Roma ma è avanti grazie al vantaggio negli scontri diretti, motivo per cui vincendole entrambe finirebbe comunque sopra a Mancini e compagni. Ai capitolini non rimanere che tentare di fare due su due e sperare in passo falso dei rossoneri.

La stagione della Lazio, invece, è praticamente terminata mercoledì scorso con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Pure l’ultimo obiettivo è svanito: troppo più forti i nerazzurri, capaci di indirizzare il match dopo poco più di mezz’ora (0-2) e di rifilare la seconda scoppola alla squadra di Maurizio Sarri nel giro di pochi giorni. Nello scorso fine settimana, sempre all’Olimpico, la Lazio era stata annichilita 3-0 dai neocampioni d’Italia, in questo caso nel match valevole per il campionato.

I biancocelesti non possono più raggiungere le posizioni europee essendo scivolati a -7 dall’Atalanta settima. Alla Lazio non resta che duellare con il Bologna per l’ottavo posto, che gli permetterebbe di evitare due turni in più nella prossima Coppa Italia. Sarri dovrebbe far rifiatare qualcuno dopo la finale di coppa: assente lo squalificato Romagnoli, al suo posto toccherà a Provstgaard. In attacco i maggiori dubbi del tecnico toscano: stando ai rumors, il tridente sarà composto da Cancellieri, Dia e Noslin. Dall’altro lato, Gasperini sulla trequarti darà fiducia a Pisilli e Dybala (l’argentino, in scadenza, saluterà il pubblico romanista). Tornano in ogni caso a disposizione Pellegrini e Dovbyk.

Come vedere Roma-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Lazio, in programma domenica alle 12:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Under 3.5” è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno “Over 4.5 Cartellini” è quotato a 1.44 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Le motivazioni e lo stato d’animo delle due squadre pendono decisamente a favore della sponda giallorossa. La Roma arriva dal miracoloso e rocambolesco successo di Parma firmato Rensch-Malen e viaggia sulle ali dell’entusiasmo, forte anche di un’imbattibilità casalinga che dura da novembre. La Lazio, di contro, appare svuotata. Le due pesanti mazzate consecutive subite dall’Inter (in campionato e in finale di Coppa Italia) hanno chiuso in anticipo la stagione, e la difesa – orfana dello squalificato Romagnoli – sta concedendo troppi spazi (un solo clean sheet nelle ultime otto giornate). La fame di Champions della squadra di Gasperini dovrebbe fare la differenza. La Roma ha una tradizione solidissima nei derby casalinghi recenti, avendo subito appena un gol nelle ultime cinque sfide interne contro i biancocelesti.

C’è poi un fattore disciplinare da non sottovalutare che potrebbe incendiare la partita: la Lazio di Sarri è la squadra più fallosa e nervosa del torneo, avendo collezionato ben otto espulsioni in questa Serie A e viaggiando a una media altissima di cartellini.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1