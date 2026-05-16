Pronostico Genoa-Milan: per Allegri è durissima

Genoa-Milan è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Si è complicata terribilmente la corsa alla Champions League per il Milan. Gli ultimi risultati hanno rispedito dei segnali sconfortanti per Massimiliano Allegri. E le notizie uscite durante la settimana – si prevede una rivoluzione a Milanello – non hanno di certo aiutato la squadra a preparare in serenità il match.
A questo ci aggiungiamo un fatto. Non che il Genoa avrebbe fatto da vittima sacrificale nonostante la salvezza raggiunta, ma sicuramente De Rossi – che giustamente non ha mai negato la sua fede romanista – chiederà ai suoi qualcosa in più perché, dentro la corsa alla prossima massima competizione europea, ci sono anche i giallorossi. Ora, capire come andrà questa partita non è semplice. Soprattutto per quello che è il momento del Milan, troppo complicato. Troppo difficile. Ma cosa crediamo? Crediamo che adesso, in una situazione del genere, tutti devono prendersi la responsabilità di dare qualcosa in più rispetto al solito. Ne va di tutta la stagione.
Dopo una serie di prestazioni negative, il Milan deve reagire a avrebbe pure gli uomini per farlo. Quale occasione migliore per dimostrare il valore, sia mentale che tecnico, che tutti si aspettano? Noi crediamo che non ci sia partita migliore di questa, e allora diamo di nuovo fiducia a questa squadra.
Come vedere Genoa-Milan in diretta tv e in streaming
La sfida Genoa-Milan è in programma domenica alle 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
Ci sta la vittoria del Milan, eccome se ci sta. In una gara da meno di tre reti complessive. E crediamo anche da NO GOL. I rossoneri sono sempre più vicini alla Champions. Poi rivoluzione.
Le probabili formazioni di Genoa-Milan
GENOA(3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.
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POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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