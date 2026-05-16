Home » CALCIO » Pronostico Levante-Maiorca: non succede da 20 anni

Pronostico Levante-Maiorca: non succede da 20 anni

di

Levante-Maiorca è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Due squadre che si trovano a quota 39 punti in classifica e che al momento sarebbero retrocesse. Ma niente è detto in questo finale di Liga, ci sono almeno altre cinque squadre che possono retrocedere.

Pronostico Levante-Maiorca
Pronostico Levante-Maiorca: non succede da 20 anni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tutto incredibile, parliamoci chiaro. Una situazione mai vista prima. E il Levante, con le ultime due vittorie arrivate nel corso degli ultimi due match, si è inserito clamorosamente in questa corsa. Una corsa alla quale nessuno si aspettava potesse esserci il Maiorca, che ad un certo punto sembrava tranquillo e anche molto. Ma la formazione ospite nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta (e in trasferta) e questo ha complicato tutti i piani.

Se andassimo a guardare solamente le rose, c’è una sostanziale differenza. Quella dei padroni di casa è stata appunto costruita per questo obiettivo, quella ospite anche ma con la sicurezza, o quasi, di non dover lottare fino all’ultima giornata. Ma il calcio è strano e succede sempre di tutto. Detto questo, è dal lontano 2006 che il Maiorca non vince sul campo del Levante. Vent’anni lunghissimi. E rimanendo nel tema dell’ultima vittoria in trasferta, c’è uno spiraglio per riuscire nel colpaccio.

Come vedere Levante-Maiorca in diretta tv e streaming

Come vedere Levante-Maiorca
Come vedere Levante-Maiorca in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Levante-Maiorca, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Maiorca è quotata 3.45 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Anche se parliamo di un vero e proprio spareggio per rimanere nella Liga, ci aspettiamo un match da almeno un gol per squadra. E una vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Levante-Maiorca

LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Varela; Arriaga; Garcia, Martinez, Olasagasti, Tunde; Espi.
MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Orejuela; Morlanes, Mascarell; Luvumbo, Darder, Virgili; Muriqi. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Vlahovic

Pronostico Juventus-Fiorentina: lo “spauracchio” viola ha staccato la spina

Pronostico Genoa-Milan

Pronostico Genoa-Milan: per Allegri è durissima

Douvikas esulta dopo il gol al Verona

Pronostico Como-Parma: non tramonta il sogno Champions