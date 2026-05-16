Pronostico Catanzaro-Palermo: si decide tutto al Barbera

Catanzaro-Palermo è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Una vittoria a testa nella regular season. Sicuramente, quella che ha avuto maggiore valore – il ritorno si è giocato quando tutto era deciso – è stata quella del Catanzaro che al Ceravolo ha battuto uno a zero la truppa di Pippo Inzaghi. Ma nei playoff ci sono pochi conti da tenere in considerazione. Chi sta meglio va avanti.

La sensazione netta è che il passaggio del turno si deciderà poi nella sfida di ritorno in programma la prossima settimana. E, in generale, sono i siciliani favoriti per un paio di motivi. Il primo: il fatto di aver saltato un turno è importante, sia nella testa che nella mente. Il secondo: la classifica è una dimostrazione concreta che in generale i rosanero hanno una rosa migliore. Oltre al capocannoniere del campionato, Pohjanpalo, in grado sempre e comunque in cadetteria di fare la differenza.

La situazione, insomma, ci pare abbastanza delineata. E, a differenza di quanto successo proprio nel match di campionato giocato in Calabria, questa volta entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Come vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Palermo in programma domenica alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Crediamo che il Palermo possa uscire “indenne” da questa trasferta e quindi portarsi a casa un risultato positivo. Il pareggio, insomma, è quello che potrebbe venire fuori in una gara, come detto prima, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Iemmello.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1