Pronostico Strasburgo-Monaco: una situazione chiara

Strasburgo-Monaco è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non ha nulla da chiedere alla propria stagione lo Strasburgo, che si è giocato le ultime possibilità di pensare ad un posto europeo – e a vincere un trofeo – nella semifinale di ritorno di Conference contro il Rayo Vallecano. Fallito quell’obiettivo, adesso il pensiero è solo al prossimo anno. Senza Europa.

Il Monaco, invece, ha un solo modo per sperare, dopo una parte finale di stagione davvero brutta, di entrare tra le prime sei che permetterebbe di avere un posto al di là dei confini nazionali il prossimo anno: vincere, e basta. Ma potrebbe anche non bastare, visto che serve una sconfitta anche del Marsiglia. Ma almeno i monegaschi il proprio in questo match dovrebbero riuscire a farlo, soprattutto perché non vogliono avere più rimpianti di quanti ne hanno adesso. Sì, perché ad un certo punto dell’annata una qualificazione europea sembrava sicura, assicurata. E invece il gruppo ospite si è ritrovato a dover affrontare molte partite senza quella necessaria cattiveria. E adesso si pagano le conseguenze. Su questo match, però, di dubbi non ce ne stanno davvero.

Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming

Strasburgo-Monaco è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Monaco è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.35 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sul fatto che questo match possa regalare almeno un gol per squadra non possiamo avere il minimo dubbio. E nemmeno sul fatto che il Monaco, per quello che vi abbiamo raccontato prima, non vinca questa partita. Match sicuro. Le probabili formazioni di Strasburgo-Monaco STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Omobamidele, Hogsberg, Ouattara; Barco, El Mourabet; Amo-Ameyaw, Nanasi, Godo; Enciso.

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Zakaria, Kehrer, Faes; Teze, Camara, Pogba, Adingra; Akliouche, Golovin; Balogun. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2