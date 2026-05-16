Pronostico Strasburgo-Monaco: una situazione chiara

Strasburgo-Monaco è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Non ha nulla da chiedere alla propria stagione lo Strasburgo, che si è giocato le ultime possibilità di pensare ad un posto europeo – e a vincere un trofeo – nella semifinale di ritorno di Conference contro il Rayo Vallecano. Fallito quell’obiettivo, adesso il pensiero è solo al prossimo anno. Senza Europa.
Il Monaco, invece, ha un solo modo per sperare, dopo una parte finale di stagione davvero brutta, di entrare tra le prime sei che permetterebbe di avere un posto al di là dei confini nazionali il prossimo anno: vincere, e basta. Ma potrebbe anche non bastare, visto che serve una sconfitta anche del Marsiglia. Ma almeno i monegaschi il proprio in questo match dovrebbero riuscire a farlo, soprattutto perché non vogliono avere più rimpianti di quanti ne hanno adesso. Sì, perché ad un certo punto dell’annata una qualificazione europea sembrava sicura, assicurata. E invece il gruppo ospite si è ritrovato a dover affrontare molte partite senza quella necessaria cattiveria. E adesso si pagano le conseguenze. Su questo match, però, di dubbi non ce ne stanno davvero.
Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming
Strasburgo-Monaco è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.35 su Lottomatica.
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Il pronostico
Sul fatto che questo match possa regalare almeno un gol per squadra non possiamo avere il minimo dubbio. E nemmeno sul fatto che il Monaco, per quello che vi abbiamo raccontato prima, non vinca questa partita. Match sicuro.
Le probabili formazioni di Strasburgo-Monaco
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Omobamidele, Hogsberg, Ouattara; Barco, El Mourabet; Amo-Ameyaw, Nanasi, Godo; Enciso.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Zakaria, Kehrer, Faes; Teze, Camara, Pogba, Adingra; Akliouche, Golovin; Balogun.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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