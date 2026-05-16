Home » news » Pronostico Strasburgo-Monaco: una situazione chiara

Pronostico Strasburgo-Monaco: una situazione chiara

di

Strasburgo-Monaco è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non ha nulla da chiedere alla propria stagione lo Strasburgo, che si è giocato le ultime possibilità di pensare ad un posto europeo – e a vincere un trofeo – nella semifinale di ritorno di Conference contro il Rayo Vallecano. Fallito quell’obiettivo, adesso il pensiero è solo al prossimo anno. Senza Europa.

Pronostico Strasburgo-Monaco
Pronostico Strasburgo-Monaco: una situazione chiara (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Monaco, invece, ha un solo modo per sperare, dopo una parte finale di stagione davvero brutta, di entrare tra le prime sei che permetterebbe di avere un posto al di là dei confini nazionali il prossimo anno: vincere, e basta. Ma potrebbe anche non bastare, visto che serve una sconfitta anche del Marsiglia. Ma almeno i monegaschi il proprio in questo match dovrebbero riuscire a farlo, soprattutto perché non vogliono avere più rimpianti di quanti ne hanno adesso. Sì, perché ad un certo punto dell’annata una qualificazione europea sembrava sicura, assicurata. E invece il gruppo ospite si è ritrovato a dover affrontare molte partite senza quella necessaria cattiveria. E adesso si pagano le conseguenze. Su questo match, però, di dubbi non ce ne stanno davvero.

Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming 

Come vedere Strasburgo-Monaco
Come vedere Strasburgo-Monaco in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Strasburgo-Monaco è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.35 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Sul fatto che questo match possa regalare almeno un gol per squadra non possiamo avere il minimo dubbio. E nemmeno sul fatto che il Monaco, per quello che vi abbiamo raccontato prima, non vinca questa partita. Match sicuro.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Monaco

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Omobamidele, Hogsberg, Ouattara; Barco, El Mourabet; Amo-Ameyaw, Nanasi, Godo; Enciso.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Zakaria, Kehrer, Faes; Teze, Camara, Pogba, Adingra; Akliouche, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Wesley, Koné e Malen

Pronostico Roma-Lazio: assalto all’Europa nel derby della discordia

Vlahovic

Pronostico Juventus-Fiorentina: lo “spauracchio” viola ha staccato la spina

Pronostico Genoa-Milan

Pronostico Genoa-Milan: per Allegri è durissima