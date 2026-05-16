Pronostico Lille-Auxerre: una gode l’altra prega

Lille-Auxerre è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una partita fondamentale che può decidere la stagione. Anzi, che deciderà la stagione. Il Lille deve vincere per cercare un posto diretto nella prossima Champions League, l’Auxerre deve vincere per evitare il rischio di andare allo spareggio per la permanenza in Ligue 1.

E solo una godrà, alla fine di questi novanta minuti, e tutto lascia presuppore che saranno i padroni di casa. Molto più forti, ovviamente, degli ospiti. E soprattutto molto più in forma: in Lille nell’ultimo mese e mezzo ha messo la marcia giusta, inanellando una serie di sette risultati utili di fila (cinque le vittorie) che le hanno permesso di essere tra le grandi del massimo campionato francese. Una situazione che non era del tutto aspettata, ma sfruttando tutte le opportunità che il calendario ha messo davanti, questo gruppo è sicuramente riuscito a fare qualcosa di davvero straordinario.

Nonostante l’Auxerre arrivi a questo match forte di due vittorie di fila, è complicato per gli ospiti, dopo un’annata passata a sopravvivere, pensare di venire fuori da questa situazione. Anche perché il Nizza, la squadra che potrebbe sorpassare appunto l’Auxerre, ha un impegno agevole contro il Metz già retrocesso. Sarà spareggio.

Come vedere Lille-Auxerre in diretta tv e in streaming

Lille-Auxerre è in programma domenica alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Lille è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Il Lille brinderà con una vittoria alla prossima qualificazione in Champions League. Un’occasione troppo importante per i padroni di casa, dopo le fatiche fatte, per non essere sfruttata. Match, insomma, indirizzato. E per l’Auxerre ci sarà lo spareggio. Le probabili formazioni di Lille-Auxerre LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo.

AUXERRE (3-4-3): Leon; Sy, Diomande, Akpa, Mensah; Ahamada, Owusu, Danois; Sinayoko, Mara, Namaso. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1