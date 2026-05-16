Pronostico Cagliari-Torino: per scacciare l’incubo B basta un punto

Cagliari-Torino è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
La sconfitta interna contro un’Udinese senza più stimoli e obiettivi ha rimandato la salvezza aritmetica del Cagliari. Ai rossoblù sabato scorso sarebbe bastato un punto per avere la certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno ma Buksa e Gueye hanno rovinato la festa degli uomini di Fabio Pisacane, battuti 2-0 dai friulani nonostante i 22 tiri totali effettuati dai padroni di casa, molto poco cinici a differenza della squadra di Kosta Runjaic. Ora i sardi hanno un altro match point, sempre all’Unipol Domus, contro il Torino, che proprio come l’Udinese non ha più niente da chiedere a questo campionato, avendo raggiunto la salvezza già da qualche settimana.
Con un pareggio, dunque, il Cagliari sarebbe salvo e potrebbe festeggiare senza dover aspettare l’ultima giornata. Il Torino viene dal sorprendente successo per 2-1 sul Sassuolo, targato Pedersen e Simeone. Un’ottima prova soprattutto a livello offensivo da parte dei granata, capaci di tenere testa ad una squadra che veniva da tre risultati utili di fila e che aveva appena fatto lo sgambetto al Milan. Roberto D’Aversa vuole meritarsi la riconferma e nelle ultime due giornate cercherà di difendere quantomeno il dodicesimo posto e respingere gli eventuali assalti di Parma e Genoa.
Senza lo squalificato Gineitis a centrocampo, D’Aversa dovrà scegliere chi affiancare a Simeone (il Cholito è arrivato a quota 11 reti in campionato) in attacco tra Zapata – entrato benissimo dalla panchina contro il Sassuolo – ed il giovane Njie. Dall’altro lato, Pisacane è alle prese con il dubbio Mina: il difensore colombiano sta meglio ma non è detto che riuscirà a partire dal 1′.
Come vedere Cagliari-Torino in diretta tv e in streaming
Cagliari-Torino, in programma domenica alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Le motivazioni del Cagliari sono totali, ma la pressione psicologica dopo il KO interno con l’Udinese potrebbe farsi sentire. Pisacane deve ritrovare il cinismo sotto porta (22 tiri e zero gol nell’ultimo turno) e spera nel recupero lampo di Mina per blindare la difesa. Il Torino di D’Aversa viaggia a mente sgombra e con una media punti altissima (1.7 a partita da quando è arrivato il nuovo tecnico), ma si porta dietro una fragilità difensiva cronica, essendo la seconda difesa più battuta del torneo e avendo subito almeno due reti in 11 delle 18 trasferte stagionali. Il Cagliari attaccherà spinto dal proprio pubblico per trovare il gol liberazione, ma difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro una squadra che vanta un Cholito Simeone in forma smagliante (11 gol) e che ha sempre segnato nelle ultime cinque trasferte in Sardegna. Per chi cerca una giocata legata all’obiettivo dei sardi, la combo 1X+GOL offre una quota molto interessante
Le probabili formazioni di Cagliari-Torino
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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