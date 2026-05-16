Pronostico Udinese-Cremonese: ultima spiaggia per Giampaolo

Udinese-Cremonese è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Cremonese è ancora viva dopo la nettissima vittoria contro il fanalino di coda Pisa, già retrocesso matematicamente. Gara a senso unico quella con i nerazzurri (3-0), che ha interrotto un digiuno di successi che durava da quasi due mesi. Si è trattato della seconda affermazione da quando al timone dei grigiorossi c’è Marco Giampaolo: per la prima volta da dicembre Bianchetti e compagni sono riusciti a segnare più di due gol nel corso della stessa partita.

La compagine lombarda continua però ad essere la principale candidata alla retrocessione. Sì, il Lecce quartultimo è tornato a tiro ma rispetto alla Cremonese i salentini, oltre ad avere un punto in più e ad essere padroni del proprio destino, hanno un calendario oggettivamente più semplice. Giampaolo, infatti, dovrà affrontare l’insidiosa trasferta di Udine contro una squadra che pur non avendo più obiettivi continua ad essere una mina vagante, e poi nell’ultima giornata ospiterà il Como, ancora in piena corsa per un posto in Champions League.

Al di là di quello che faranno i giallorossi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Cremonese ha quasi l’obbligo di vincere in Friuli. Non sarà affato semplice, visto che nel 2026 solo in un’occasione ha portato via i tre punti da una trasferta. Colpaccio difficile perciò al Bluenergy Stadium: gli uomini di Kosta Runjaic, che hanno appena raggiunto quota 50 punti, vengono da due vittorie (2-0 al Torino e 0-2 in Sardegna contro il Cagliari) ed hanno perso solamente una volta nelle ultime sette. L’Udinese insomma di andare in vacanza non vuole proprio saperne.

Runjaic peraltro contro i lombardi dovrebbe poter tornare a schierare bomber Davis dal 1′: l’inglese è pronto a ricomporre la coppia d’attacco con Zaniolo. Sulla corsia destra invece è ballottaggio tra Zarraga e Arizala. Dall’altro lato, Giampaolo spera di recuperare Pezzella, nonostante in settimana abbia lavorato a parte. Dovrebbero essere a disposizione anche Floriani e l’ex Payero. Davanti tocca al tandem Vardy-Bonazzoli.

Come vedere Udinese-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Cremonese, in programma domenica alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Le motivazioni della Cremonese sono massime, ma i limiti strutturali in trasferta e la forma dei padroni di casa pesano come macigni sul pronostico. L’Udinese vola sulle ali dell’entusiasmo dopo i successi contro Torino e Cagliari, ha perso solo una volta nelle ultime sette giornate e ritrova la coppia d’attacco titolare Davis-Zaniolo.

Di contro, la Cremonese lontano dallo Zini è un mezzo disastro: nel 2026 ha vinto una sola trasferta e da novembre in poi ha segnato la miseria di 7 gol in 13 gare esterne, rimanendo a secco ben 9 volte. In ogni caso, si può osare puntando sulla doppia chance a favore degli ospiti. La fame di punti e la necessità assoluta di muovere la classifica per sperare nel sorpasso sul Lecce secondo noi guideranno le gambe e il cuore dei lombardi. L’Udinese giocherà a viso aperto e con professionalità, ma nei contrasti decisivi la determinazione della Cremonese farà la differenza. Per una quota più prudente, l’X2+Multigol 1-4 offre un’ottima copertura.

Le probabili formazioni di Udinese-Cremonese

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Grassi, Vandeputte; Vardy, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1