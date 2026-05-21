Pronostico Bayern Monaco-Stoccarda: manca una vittoria per fare l’en plein

Bayern Monaco-Stoccarda è la finale dell’edizione 2025-26 della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’insaziabile Bayern Monaco vuole chiudere la stagione con l’en plein nazionale (Supercoppa, Meisterschale e Coppa di Germania) e succedere nell’albo d’oro della cosiddetta DFB-Pokal proprio allo Stoccarda, che nella notte di Berlino proverà a sovvertire i pronostici nonostante abbia perso una sola volta nelle ultime 15 partite disputate in questa competizione. Servirà un miracolo sportivo, agli Svevi, per avere la meglio su un Bayern che, mai come quest’anno, ha dato una sensazione di totale onnipotenza in patria. Numeri a dir poco spaventosi per la corazzata di Vincent Kompany, che ha chiuso la Bundesliga con un bottino di 89 punti ma soprattutto con 122 reti segnate in 34 giornate, cifra record che nell’era moderna non è stata raggiunta da nessuno nei principali campionati del vecchio continente.

Sabato scorso il Bayern Monaco, pur essendo già campione da settimane, ha travolto anche il malcapitato Colonia, con un 5-1 senza possibilità di appello, in cui a fare il bello e cattivo tempo è stato ancora una volta Harry Kane. L’ex Tottenham ha suggellato una stagione incredibile, arrivando a quota 36 reti in Bundesliga (ben 58 considerando tutte le competizioni che hanno visto protagonisti i bavaresi).

Kompany, in barba ai tanti impegni ed alla necessità di far riposare i titolari, non ha mai preso sottogamba la Coppa di Germania. La sua squadra è stata fenomenale anche in DFB-Pokal, estromettendo avversari del calibro di Colonia, Union Berlino, Lipsia e Leverkusen. In caso di vittoria, sarebbe il primo trionfo dal 2020, il ventunesimo in generale per un Bayern che da oltre un decennio non la smette di conquistare trofei (a parte rare occasioni).

Svevi a caccia della “ciliegina”

Kane e compagni hanno già battuto tre volte lo Stoccarda nella stagione che sta per concludersi: 1-2 in Supercoppa ad agosto, 0-5 a dicembre e 4-2 lo scorso 19 aprile. Per rintracciare l’ultimo successo degli Svevi invece bisogna risalire a due anni fa, maggio 2024.

Per gli uomini di Sebastian Hoeness è la seconda finale di Coppa di Germania consecutiva. In semifinale hanno prevalso sul Friburgo (2-1), mentre nei due turni precedenti avevano estromesso Bochum e Kiel, due squadre che militano in Zweite Liga, la Serie B tedesca. E in campionato? Hoeness è andato oltre le aspettative, consentendo allo Stoccarda di chiudere al quarto posto e staccare il pass per la prossima Champions League. Questo nonostante il calo avuto nell’ultimo periodo: una sconfitta, tre pareggi e una vittoria da metà aprile in poi in Bundesliga. Il segreto dello Stoccarda è stato un attacco da urlo, secondo solo al Bayern Monaco: 71 gol per gli Svevi, trascinati dalla coppia Undav-Demirovic (31 reti in due).

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e streaming

La finale della Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Stoccarda è in programma sabato alle 20:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La finale di Berlino mette di fronte le due migliori espressioni offensive del calcio tedesco. La corazzata cannibale del Bayern Monaco e lo spumeggiante Stoccarda di Sebastian Hoeness, detentore del trofeo e secondo miglior attacco della Bundesliga. Quando si sfidano due squadre da 193 gol complessivi in una finale secca, lo spettacolo sembra assicurato. Il Bayern è logicamente favorito per la vittoria del trofeo nei 90 minuti, ma gli Svevi hanno le armi affilate per pungere una difesa bavarese che, per via dell’atteggiamento ultra-offensivo di Kompany, concede sempre qualcosa. La combo sui gol offre una quota decisamente più interessante rispetto al semplice successo dei bavaresi.

Il Bayern Monaco, ad ogni modo, ha dimostrato una superiorità imbarazzante nei precedenti stagionali contro gli Svevi (memorabili lo 0-5 di dicembre e il 4-2 di aprile). Kane e soci dovrebbero alzare la coppa al cielo al termine di una partita ricca di capovolgimenti di fronte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanišić, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

STOCCARDA (3-5-2): Nubel; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Andrés, Stiller, Nartey, Fuhrich; Undav, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1