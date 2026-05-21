Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao: omaggio alla bandiera in attesa dello Special One

Real Madrid-Athletic Bilbao è una partita valida per la trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sul prato dell’iconico “Bernabeu” si chiude una stagione da dimenticare per il Real Madrid. Un’annata da zero titoli, inaccettabile per il club più vincente della storia. Alvaro Arbeloa, che ha preso il posto del deludente Xabi Alonso a stagione in corso, non è stato in grado di riportare il sereno nell’ambiente Merengues, a quanto pare caratterizzato da continui tumulti che hanno sconquassato lo spogliatoio. Tensioni che due settimane fa sono addirittura sfociate in una lite furiosa.

Tchouaméni e Valverde sono venuti alle mani – il presidente Florentino Perez è stato costretto a fare una conferenza stampa per parlare dell’accaduto – ma non vive giorni tranquilli neppure quello che dovrebbe essere l’uomo-simbolo nonché il trascinatore di questa squadra, Mbappé.

Il fenomeno transalpino (39 gol tra Liga e Champions League) non è riuscito a nascondere il suo disappunto per una situazione che sembra diventata insostenibile. Fischiatissimo dai tifosi non appena è subentrato dalla panchina nell’ultimo match casalingo con il Real Oviedo, l’ex PSG a fine partita in un’intervista ha quasi ironizzato sul fatto di essere diventato la quarta scelta in attacco per il suo allenatore. Nello scorso fine settimana con il Siviglia – match vinto 1-0 dai Blancos – è partito titolare, ma la sua non è stata certo una prestazione memorabile.

L’alba di una nuova era

In casa Real, ad ogni modo, sta per iniziare una nuova era. Tutto fatto per il ritorno a Madrid di José Mourinho, che verosimilmente nella prossima settimana verrà annunciato come nuovo allenatore, a distanza di 13 anni dalla sua prima esperienza madrilena. Il match con l’Athletic Bilbao, dunque, sarà l’ultimo di Arbeloa al timone delle Merengues. Passerella speciale anche per Dani Carvajal, colonna di questo club che riceverà l’omaggio del pubblico blanco.

Neanche quella dei baschi è stata una stagione positiva: troppo incostanti i Lehoiak, che stanno per dire addio a Ernesto Valverde (si parla dell’ex Borussia Dortmund Edin Terzic come sostituto). Al momento l’Athletic, reduce da due sconfitte e un pareggio, è solamente dodicesimo ma grazie alla classifica corta ha ancora una piccolissima possibilità di conquistare un posto in Europa. Una vittoria al “Bernabeu” – non accade dal lontano 2005 – potrebbe tuttavia non bastare, perché bisognerebbe anche che si verifichino alcuni risultati favorevoli.

Come vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Athletic Bilbao, valida per la trentottesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Le motivazioni psicologiche ed emotive superano quelle della classifica pura in questo match. Il Real Madrid ha l’obbligo d’orgoglio di ripulire l’immagine di una stagione fallimentare e regalare un addio dignitoso a Dani Carvajal davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare un Mbappé che, seppur scontento, partirà dal primo minuto dopo il successo di Siviglia. L’Athletic arriva nella capitale con la necessità assoluta di vincere per sperare negli incastri europei, ma si scontra con un tabù “Bernabeu” che resiste dal lontano 2005. La necessità dei baschi di espugnare Madrid costringerà la squadra di Valverde a scoprirsi, concedendo spazi letali alle ripartenze di Vinícius e Mbappé. Ci aspettiamo una partita ricca di gol, dove la maggiore qualità tecnica e la voglia di rivalsa dei padroni di casa faranno la differenza. Il semplice segno 1 fisso rimane una base molto solida.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Diaz; Mbappé, Vinicius Jr.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Yeray, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Berenguer, Navarro; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1