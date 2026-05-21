Roland Garros, o la va o la spacca: ultima chiamata per le qualificazioni

Qualificazioni Roland Garros alle battute finali: l’analisi e il pronostico dei match che decideranno chi merita un posto nel main draw parigino.

Ormai ci siamo: il lungo percorso delle qualificazioni del Roland Garros è arrivato alle battute finali. E, manco a dirlo, sui campi in terra battuta di Parigi la tensione si taglia con il coltello, considerando che in palio c’è il sogno di un posto nel tabellone principale del secondo Slam dell’anno.

Il ricchissimo programma di questo venerdì 22 maggio si apre con una sfida interessantissima tra l’esperto spagnolo Roberto Carballes Baena e il boliviano Hugo Dellien. Carballes Baena parte favorito nel testa a testa, forte della sua straordinaria regolarità da fondocampo e di una superiore cilindrata nei tornei del circuito maggiore. Fattori, questi, che dovrebbero bastare a disinnescare la resistenza dell’avversario.

Discorso simile per Roman Safiullin, alle prese con Tom Gentzsch: il russo vanta una solidità e una pesantezza di palla nettamente superiori, elementi che lo vedono ampiamente favorito per un comodo successo. Riflettori puntati, ancora, su Pedro Martinez, impegnato in un incrocio insidioso ma ampiamente alla sua portata contro Emilio Nava. Lo specialista spagnolo sul mattone tritato è un cliente tremendo per chiunque e la sua maggiore pazienza nella ragnatela degli scambi lo spinge avanti nel pronostico.

Qualificazioni Roland Garros, i favoriti dei match di venerdì 22 maggio

Promette invece scintille e grande equilibrio la sfida tra Borna Gojo e Jurij Rodionov: il croato ha le armi per far male, ma il mancino austriaco sul rosso sa essere estremamente solido; un leggero vantaggio va a Gojo, ma solo se riuscirà a comandare il gioco con il servizio.

Spostandoci sui giovani talenti, il giovanissimo americano Darwin Blanch parte favorito nel derby generazionale contro Luka Pavlovic, potendo contare su accelerazioni devastanti che ben si adattano anche alla terra battuta. Lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz gode invece dei favori del pronostico contro Vilius Gaubas grazie a una maggiore varietà dal punto di vista tecnico e tattico. A chiudere il quadro, lo svizzero Leandro Riedi, che gode di un leggero margine nel caldissimo match contro l’idolo di casa Pierre-Hugues Herbert, mentre il francese Kyrian Jacquet è favorito per regalare una gioia al pubblico transalpino nella sfida contro Felix Gill.

Carballes Baena IN Carballes Baena – Dellien

Gojo IN Gojo – Rodionov

Llamas Ruiz IN Gaubas – Llamas Ruiz

Safiullin IN Gentzsch – Safiullin

Martinez IN Nava – Martinez

Riedi IN Herbert – Riedi

Blanch IN Blanch – Pavlovic

Jacquet IN Gill – Jacquet