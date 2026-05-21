Tabellone Roland Garros: il sorteggio degli azzurri e i pronostici del primo turno

Primi turni azzurri a Parigi: l’analisi tecnica e i favoriti delle sfide che i tennisti italiani affronteranno da lunedì sulla terra rossa del Roland Garros.

La rotta è tracciata e, a questo punto, non resta che indossare le sneakers e riempire i borsoni di racchette, snack e integratori. L’urna parigina ha infatti emesso il suo verdetto, il che sta a significare che il tabellone del Roland Garros 2026 ha preso forma, con tutte le sue incognite e le potenziali insidie che inevitabilmente porta con sé uno Slam che si gioca al meglio dei 5 set su una superficie ostica come la terra battuta.

Il battaglione azzurro si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni ma anche con diversi nodi, tutti da sbrogliare: se per la prima testa di serie il sorteggio è stato morbido, per molti altri italiani si preannunciano autentiche battaglie fin dall’esordio. In attesa di capire chi si aggiungerà dalle qualificazioni – solo allora Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli verranno a conoscenza del nome dei rispettivi avversari – i match in programma offrono già brividi a non finire.

Il debutto più atteso è senza dubbio quello di Jannik Sinner, che incrocerà la racchetta con la wild card di casa Clément Tabur. Il divario tecnico, fisico e di esperienza a questi livelli è abissale: l’altoatesino gode totalmente dei favori del pronostico, reduce com’è da una cavalcata intercontinentale senza precedenti, motivo per il quale l’esito del match appare blindato. Perfetto, oltretutto, per una partenza soft che gli permetta di non disperdere troppe energie. Di tutt’altro tenore si preannuncia la sfida di Matteo Berrettini, chiamato a confrontarsi con l’ungherese Márton Fucsovics. Gli ultimi segnali arrivati dall’azzurro non sono troppo incoraggianti, e questo, unito al fatto che Fucsovics sia un giocatore solido e battagliero, rende la sfida molto ostica. Una battaglia che probabilmente si protrarrà più a lungo del dovuto e che si concluderà in non meno di 36 game.

Italiani al Roland Garros, i pronostici del primo turno

Esame di maturità complicatissimo anche per Matteo Arnaldi, atteso dal funambolico olandese Tallon Griekspoor. Ci sono tutti i presupposti, in questo caso, per aspettarsi una sfida equilibrata e senza troppi colpi di scena. La maggiore attitudine dell’italiano a esaltarsi nelle maratone dello Slam ci spinge a considerarlo favorito per il passaggio del turno in un match che si preannuncia lottato punto su punto.

Molto interessante anche l’esordio di Luciano Darderi contro l’austriaco Sebastian Ofner. L’italo-argentino sta vivendo una stagione fantastica sul rosso ed è un vero e proprio specialista della superficie; la fame agonistica che lo ha accompagnato in queste settimane dovrebbe bastare per arginare il tennis potente ma spesso discontinuo dell’austriaco, motivo per il quale Darderi è il nostro favorito.

Spazio, infine, a Mattia Bellucci, che cercherà l’impresa nel derby contro il francese Quentin Halys. Il transalpino, sostenuto dal pubblico di casa e dotato di una cilindrata superiore nei tornei dello Slam, gode dei favori del pronostico, ma l’azzurro ha le carte in regola per vendere carissima la pelle. Anche in questo caso, dunque, l’opzione più verosimile è quella di un match serratissimo da non meno di 35 game.

Sinner IN Sinner – Tabur

Fucsovics IN Berrettini – Fucsovics

Arnaldi IN Arnaldi – Griekspoor

Darderi IN Darderi – Ofner

Halys IN Bellucci – Halys