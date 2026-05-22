Pronostico Cremonese-Como: destini incrociati nel derby lombardo

Cremonese-Como è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In un’ultima giornata di Serie A che può ancora regalare dei colpi di scena, entrambe devono vincere e sperare. Stessa situazione per le due squadre lombarde, Cremonese e Como, alla disperata ricerca dei tre punti pur essendo in lotta per obiettivi diversi: la salvezza per i grigiorossi, la Champions League per i lariani.

Gli uomini di Marco Giampaolo sono terzultimi e dunque non padroni del proprio destino. Le due vittorie di fila con Pisa e Udinese (3-0 e 0-1) non sono bastate per scavalcare il Lecce, che continua ad avere un punto in più.

Una doccia freddissima il gol segnato domenica scorsa da Stulic in pieno recupero nel match con il Sassuolo, che ha permesso ai giallorossi di espugnare il Mapei Stadium e di portare a casa un successo fondamentale (2-3), gettando al tempo stesso nello sconforto i tifosi grigiorossi. La Cremonese adesso deve battere obbligatoriamente il Como e confidare in un passo falso della truppa di Eusebio Di Francesco, che affronta un Genoa già salvo e senza obiettivi concreti al “Via del Mare”. In caso di arrivo a pari punti – sconfitta del Lecce e pari della Cremonese – assisteremmo invece allo spareggio.

Il problema, per Giampaolo, è che il Como non sarà certo in vena di regali. Cesc Fabregas e i suoi hanno già ottenuto lo storico pass per l’Europa League ma non sono ancora fuori dalla corsa al quarto posto e alla Champions League.

Quinti, a quota 68 punti come la Juventus – davanti ai bianconeri per via degli scontri diretti – i lariani sono a -2 da Milan e Roma. Se una delle due dovesse pareggiare o perdere, potrebbe essere raggiunta (o scavalcata) proprio dal Como. Davanti a un ipotetico scenario con 4 squadre a quota 71 (Milan, Roma, Como e Juve) Fabregas esulterebbe perché premiato dalla classifica avulsa.

Nico Paz, nel frattempo, dovrebbe dare forfait: il problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare la sfida con il Parma (terza vittorie nelle ultime 4 per un Como che in questo parziale non ha incassato neppure un gol) non è ancora smaltito. Dall’altro lato, è in dubbio l’ex Leicester Vardy, uscito malconcio dalla gara di Udine. Nel caso in cui non dovesse farcela in attacco toccherà a Djuric.

Come vedere Cremonese-Como in diretta tv e in streaming

Cremonese-Como, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nonostante il disperato bisogno di punti della Cremonese, l’ostacolo Como rischia di essere insormontabile per i grigiorossi. I lariani sono in uno stato di forma eccezionale (3 vittorie nelle ultime 4 senza subire gol) e vantano la miglior difesa del campionato con appena 28 reti incassate. Inoltre, il rendimento interno della Cremonese è deficitario (solamente 3 vittorie allo Zini), mentre il Como viaggia ad andatura da Champions fuori casa. La qualità e la solidità degli ospiti alla fine emergeranno: la retroguardia telecomandata da Fabregas ha dimostrato una solidità impressionante nell’ultimo mese. La Cremonese sarà costretta a scoprirsi col passare dei minuti, prestando il fianco al cinismo del Como che punirà i padroni di casa, spegnendo le speranze salvezza dello “Zini”. Per una quota più prudente, la combo X2+Under 3.5 offre grandissime garanzie.

Le probabili formazioni di Cremonese-Como

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2