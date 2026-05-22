Semifinali Atp Amburgo e Ginevra: venerdì di fuoco sul rosso

Atp Ginevra e Amburgo, oggi le semifinali: analisi e previsioni dei match in programma in Svizzera e Germania prima del via ufficiale al Roland Garros.

C’è così tanta carne al fuoco che sarà un venerdì pre-Roland Garros tutt’altro che tranquillo. Anche perché le semifinali di Amburgo e Ginevra offrono un mix perfetto tra certezze assolute e clamorose sorprese dell’ultima ora. Il torneo tedesco, per cominciare, ci regala una semifinale niente male, un vero e proprio scontro tra titani che vedrà battersi l’australiano Alex de Minaur e l’americano Tommy Paul.

Entrambi stanno esprimendo un tennis di altissimo livello sul rosso, ma il pronostico pende leggermente a favore di de Minaur. Ci aspettiamo comunque una battaglia serratissima, da non meno di 20 game. Sempre ad Amburgo andrà in scena la semifinale che non ti aspetti tra Aleksandar Kovacevic e la sorpresa peruviana Ignacio Buse.

Quest’ultimo, specialista della terra e galvanizzato dalla strepitosa vittoria ai quarti contro Ugo Humbert, gode dei favori del pronostico: ci sono buone possibilità, in effetti, che riesca nell’impresa di centrare la finale.

Amburgo e Ginevra, l’analisi e i possibili vincenti delle semifinali

Spostandoci a Ginevra, i riflettori sono tutti accesi sulla supersfida tra Casper Ruud e Mariano Navone. Il norvegese, reduce dalla finale a Roma, si trova nel suo giardino di casa ideale, ma l’argentino sul rosso è un osso durissimo. Nonostante ciò, Ruud resta il favorito d’obbligo, non fosse altro per la sua esperienza da top ten e per la dimestichezza che ha con la terra rossa. Dovrà sudare ben più di sette camicie, però, per spuntarla.

A chiudere il quadro svizzero c’è l’affascinante incrocio tra il giovanissimo e rampante statunitense Learner Tien e l’imprevedibile kazako Alexander Bublik. Tien sta vivendo una gran bella settimana e la sua freschezza atletica è un’arma affilata, ma Bublik, quando fiuta la possibilità di alzare un trofeo, sa trasformarsi in un giocatore solido e ingiocabile al servizio. La maggiore esperienza nei momenti chiave e la cilindrata superiore nei palcoscenici che contano spingono Bublik avanti nel pronostico per un posto nell’atto conclusivo.

Buse IN Kovacevic – Buse

de Minaur IN de Minaur – Paul

Ruud IN Ruud – Navone

Bublik IN Tien – Bublik