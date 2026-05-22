Pronostico Espanyol-Real Sociedad: la festa è per tutti

Espanyol-Real Sociedad è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico
Quello che doveva succedere è successo. La scorsa settimana l’Espanyol si è conquistato la salvezza, la Real Sociedad da un pezzo, invece, ha mollato la presa. Dopo aver vinto la Coppa del Re i baschi, sicuri di una qualificazione alla prossima Europa League, hanno di fatto tirato i remi in barca. Ed è anche giusto così.
A nessuno serve questa partita. Niente e nessuno potrà cambiare quelle che sono ormai le sorti dell’intera stagione. Ed eccoci qui a parlare di un match che, in ogni caso, regalerà comunque delle emozioni. Vuoi o non vuoi, quando le squadre si ritrovano all’ultima giornata del campionato senza dover chiedere nulla, è normale pensare che ci sarà divertimento. Un divertimento assicurato dal fatto che vedremo sicuramente molti gol – è il giorno degli attaccanti, questo – e vedremo due squadre che si affronteranno a viso aperto.
Ovvio che i catalani dopo un’annata dai due volti vorrebbero congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. Nella prima parte d’annata l’Espanyol era una delle squadre candidate a un posto europeo, poi l’inverno è stato così difficile che, solamente alla penultima giornata, è arrivata la salvezza. Messa da parte la paura, è tempo di raccogliere tutti i frutti. Pochi, però.
Come vedere Espanyol-Real Sociedad in diretta tv e streaming
La sfida Espanyol-Real Sociedad gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Il segno GOL ha un valore troppo alto, secondo noi, per una partita del genere nella quale nessuno ha nulla da chiedere. Quindi non ci stupiremmo nemmeno un poco se entrambe dovessero trovare la via della rete. E poi, come spiegato prima, occhio alla possibile vittoria interna.
Le probabili formazioni di Espanyol-Real Sociedad
ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Gonzalez de Zarate, Lozano, Milla; Exposito, Kike. REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Zubeldia, Martin, Elustondo; Zakharyan, Turrientes, Soler, Marin; Oskarsson, Mendez.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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