Pronostici ATP Amburgo e Ginevra: le sfide di giovedì 21 maggio

Atp Ginevra e Amburgo, semifinali all’orizzonte: le previsioni sulle gare in programma giovedì 21 maggio 2026 in Svizzera e Germania.
Jannik Sinner è corso a rintanarsi tra le sue montagne, in cerca di relax dopo le faraoniche fatiche delle ultime settimane. Ma se lui, alla vigilia del Roland Garros, si è potuto concedere il lusso di un po’ di sano riposo, non tutti i campioni del circuito hanno avuto la stessa fortuna. Le tappe Atp di Amburgo e Ginevra rappresentano delle preziosissime occasioni per rifinire la condizione fisica e mettere preziosi minuti nelle gambe prima del Roland Garros, ragion per cui anche quest’anno i tabelloni pullulano di grandi nomi.
Sulla terra battuta tedesca, così come in Svizzera, è già scoccata l’ora dei quarti di finale. Il giovedì di Amburgo si apre con un quarto di finale caldissimo e ad altissima quota agonistica, quello che vedrà opposti l’americano Tommy Paul e l’idolo di casa Daniel Altmaier. Lo statunitense sta attraversando un momento positivo, ma il 21 maggio si troverà di fronte a un ostacolo piuttosto complesso.
Il tedesco, davanti al proprio pubblico e su questi campi, si esalta come pochi, ragion per cui sarà un osso duro. Alla luce di ciò, Altmaier parte leggermente favorito nel testa a testa proprio per la sua superiore attitudine alla terra pesante di Amburgo, che potrebbe spingere il match verso un lungo braccio di ferro.
I vincenti delle partite di giovedì 21 maggio a Ginevra e Amburgo
Spostandoci sui campi di Ginevra, il 21 maggio toccherà a Casper Ruud lottare per un posto in semifinale, a qualche giorno di distanza dall’ultimo atto agli Internazionali d’Italia. Il norvegese, vero e proprio specialista e autentico dominatore di questa categoria di tornei sul rosso, incrocerà la racchetta con l’australiano Alexei Popyrin.
Ruud gode nettamente dei favori del pronostico: la sua straordinaria regolarità, unita al fatto che in questo momento sia on fire, come si evince dal fatto che abbia centrato la finale romana, dovrebbe bastare a disinnescare il tennis d’attacco ma spesso troppo falloso del rivale.
Sempre in Svizzera, promette scintille la sfida tra l’argentino Mariano Navone e lo spagnolo Jaume Munar. Il primo ha dimostrato una crescita esponenziale sul rosso in questa stagione, ma Munar è pur sempre un cliente insidioso, poiché abituato a queste battaglie di logoramento. La maggiore freschezza e la fiducia accumulata nelle ultime settimane pendono tuttavia a favore di Navone, che vediamo favorito nel testa a testa per un posto al turno successivo.
Altmaier IN Paul – Altmaier
Ruud IN Popyrin – Ruud
Navone IN Navone – Munar
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