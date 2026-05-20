Sognando il Roland Garros: qualificazioni, i pronostici del 21 maggio

Entrano nel vivo le qualificazioni dell’edizione 2026 del Roland Garros: anche un derby azzurro nel programma di giovedì 21 maggio.

Carlos Alcaraz, campione uscente, non ci sarà. E non sarà neanche a Wimbledon, ma quella è un’altra storia. Quella che avrà inizio da qui a breve, invece, è la storia dell’edizione 2026 del Roland Garros, relativamente alla quale, manco a dirlo, i tifosi del Bel Paese hanno grandi, grandissime, aspettative. Meglio non dirlo ad alta voce, però, perché non si sa mai. Soprattutto perché, allo stato attuale, con le qualificazioni ancora in corso, la geografia del main draw dello Slam d’Oltralpe non è ancora ben definita.

Mentre i big del circuito maggiore rifiniscono la preparazione nei tornei più cruciali della settimana, l’Open di Amburgo e quello di Ginevra, i campi secondari di Parigi sono già caldissimi. Il programma di giovedì 21 maggio offre incroci alquanto delicati, primo fra tutti il derby tutto italiano che vedrà opposti l’esperto Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino.

Cecchinato, che su questi storici campi ha vissuto il punto più alto della sua carriera, parte leggermente sfavorito: nonostante il suo enorme bagaglio di esperienza e la sua capacità di variare il gioco sul rosso, caratteristiche che potrebbero mandare fuori giri il connazionale, Pellegrino sta meglio da un punto di vista fisico ed è più continuo, in questa fase della sua carriera. Ma la terra di Parigi, si sa, è sempre generosissima in termini di colpi di scena.

Qualificazioni Roland Garros, chi sono i favoriti

Discorso simile per l’argentino Facundo Diaz Acosta, un tennista che sul mattone tritato sa essere un cliente tremendo per chiunque; il sudamericano ha una cilindrata superiore rispetto al suo avversario di giovedì, August Holmgren, e il pronostico pende nettamente dalla sua parte.

Nelle altre sfide in programma, Jesper de Jong gode dei favori del pronostico nel suo incrocio contro Michael Zheng: l’olandese è ormai abituato, in linea di massima, ai palcoscenici del circuito maggiore e la sua solidità da fondo dovrebbe bastare per arginare l’esuberanza dell’avversario. Promette invece scintille il match tra il britannico Toby Samuel e il peruviano Gonzalo Bueno, con quest’ultimo leggermente favorito per via di una maggiore attitudine ai campi in terra rossa. A chiudere il cerchio, il ceco Dalibor Svrcina non dovrebbe incontrare troppi ostacoli contro la wild card locale Thomas Faurel, apparso ancora troppo acerbo per affrontare con il giusto piglio palcoscenici del genere.

I vincenti delle partite di giovedì 21 maggio

Bueno IN Samuel – Bueno

Diaz Acosta IN Holmgren – Diaz Acosta

Svrčina IN Svrčina – Faurel

Pellegrino IN Cecchinato – Pellegrino A.

de Jong IN de Jong – Zheng