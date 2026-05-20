Pronostico Lens-Nizza: l’incubo retrocessione indirizza la finale

Lens-Nizza è la finale dell’edizione 2025-26 della Coppa di Francia e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La situazione in cui versa il Nizza è davvero paradossale. Se da una parte i rossoneri hanno la possibilità di vincere la Coppa di Francia – sarebbe la prima dal 1997 – nella finalissima di Saint-Denis, dall’altra sono ancora a rischio retrocessione. Sì, perché nell’ultimo turno di Ligue 1 gli uomini di Claude Puel non sono andati al di là di uno 0-0 con il fanalino di coda Metz, già in Ligue 2 da tempo, e sono stati staccati dall’Auxerre, corsaro in casa del Lille. Un epilogo che nessuno si aspettava, dal momento che la vittoria del Nizza contro i granata appariva del tutto scontata.

Nella prossima settimana il club della Costa Azzurra, che ha chiuso il campionato in terzultima posizione, sarà impegnato nella prima delle due sfide al cardiopalma con il Saint-Etienne, giunto terzo nel torneo cadetto.

Anche in caso di successo a Parigi – se il Nizza la spuntasse sarebbe automaticamente qualificato alla prossima edizione dell’Europa League – Puel e i suoi dovranno dimenticare quanto accaduto allo Stade de France per concentrarsi su questo doppio spareggio per la sopravvivenza.

Il Lens sogna il primo trionfo

Può approfittarne il Lens, che invece sollevando la Coppa di Francia – trofeo mai vinto dai giallorossi – lenirebbe la delusione per il secondo posto in Ligue 1 dopo l’avvincente testa a testa con la corazzata PSG.

La truppa di Pierre Sage vuole suggellare una stagione comunque molto positiva. La seconda piazza dietro ai campioni d’Europa vale un prezioso pass per la ricca e prestigiosa Champions League. Domenica il Lens ha chiuso in bellezza travolgendo a domicilio un Lione (0-4) decisamente più motivato ed ha dimostrato di essere già in clima finale. Nei due confronti stagionali con i rossoneri Thauvin e compagni hanno raccolto 4 punti: 2-0 all’andata e 1-1 al ritorno.

Come vedere Lens-Nizza in streaming

La finale della Coppa di Francia tra Lens e Nizza, in programma venerdì alle 21:00 allo Stade de France di Saint-Denis, sarà trasmessa in diretta streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.26 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Allo Stade de France di Saint-Denis va in scena una finale di Coppa di Francia dal sapore unico e dai contorni quasi surreali. Da una parte il Lens, reduce da uno straordinario secondo posto in Ligue 1 dietro al PSG che è valso la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra il Nizza, intrappolato in un paradosso clamoroso: a 90 minuti dal sollevare un trofeo storico (che manca dal 1997) e dal conquistare il pass per Europa League, ma costretto a fare i conti con lo spettro della retrocessione e con la testa già rivolta allo spareggio drammatico contro il Saint-Etienne.

Il divario psicologico e di forma tra le due squadre in questo momento appare abbastanza netto. Il Lens ha chiuso la stagione in totale fiducia, dimostrando la sua forza con il roboante 0-4 rifilato al Lione nell’ultimo turno e confermando di avere una mentalità feroce.

Il Nizza è in piena crisi d’identità. Lo scioccante 0-0 casalingo con il già retrocesso Metz ha certificato il crollo verticale degli uomini di Puel, che a Parigi potrebbero essere distratti dallo spareggio salvezza. La fame di vittorie dei giallorossi, che non hanno mai alzato questo trofeo nella loro storia, unita alla serenità mentale di chi ha già centrato l’obiettivo Champions, farà la differenza. Il Nizza ha troppi pensieri legati alla sopravvivenza in Ligue 1 per reggere l’intensità della truppa di Sage. Per alzare la quota, la combo 1+Over 2.5 (il Lens ha sempre segnato due o più gol a partita in quest’edizione della coppa) offre ottime garanzie.

Le probabili formazioni di Lens-Nizza

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Celik; Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol; Thauvin, Saïd; Edouard.

NIZZA (3-4-3): Dupé; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard; Ali Cho, Wahi, Diop.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1