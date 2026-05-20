Pronostico Al Fayha-Al Hilal: la vittoria non basta

Al Fayha-Al Hilal è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ormai l’obiettivo, se così possiamo definirlo, dell’Al Hilal di Simone Inzaghi è quello di chiudere da imbattuti la stagione. Eh sì, perché parliamo di una squadra che in campionato non ha mai perso ma nonostante questo non riuscirà a vincere il titolo.

Troppi pareggi per i biancoblu nella parte centrale dell’annata: pareggi che hanno permesso in primis all’Al Nassr di crederci e poi, successivamente, nel momento clou, di piazzare il sorpasso e allungare. Tutto nello spazio di poco tempo. Da quel momento in poi Inzaghi non è più riuscito a riprendere i gialloneri che giovedì sera si prenderanno il titolo del massimo campionato saudita. E chissà, magari pure il futuro del tecnico (anche se ha parlato in un altro modo nel corso di una recente intervista) potrebbe essere rivisto.

Detto questo, contro l’Al Fayha (che non ha nulla da chiedere alla propria stagione) come spiegato c’è solo un target per gli ospiti che aumenterà, pure, quel senso di amarezza che ci sarà: il fatto di chiudere senza perdere nemmeno una partita. Non succede spesso che una squadra senza delusioni poi non vinca. Per l’Al Hilal sarà così. Poi inizierà la rivoluzione della squadra che vuoi o non vuoi ha fallito nonostante a gennaio abbia preso anche Benzema in rosa. Non c’è stato nulla da fare.

Come vedere Al Fayha-Al Hilal in diretta tv e in streaming

Al Fayha-Al Hilal in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.19 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.

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Il pronostico

Dentro un match da vittoria esterna, non ci stupiremmo se l’Al Fayha riuscisse a trovare almeno un gol. Quindi sì, una gara da GOL e pure da over, di conseguenza.

Le probabili formazioni di Al Fayha-Al Hilal

AL FAYHA (3-5-2): Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Al Rashidi; Dahal, Kaabi, Alfa, Jason, Bamsaud; Benzia, Radif.

AL HILAL (3-5-2): Bono; Tambakti, Neves, Al Harbi; Mandash, Milinkovic-Savic, Al Dawsari, Kanno, Theo Hernandez; Malcom, Marcos Leonardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3