Pronostico Al Nassr-Damac: è l’ora della festa

Al Nassr-Damac è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’ora della festa è arrivata. L’ora della soddisfazione è giunta. All’ultima giornata di campionato, contro un Damac che avrebbe anche bisogno di punti per la salvezza – e che rischia la retrocessione – l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a brindare alla vittoria del campionato.

Un’annata complicata, ad un certo momento. L’Al Hilal di Inzaghi sembrava avesse messo un buon margine, ma poi una serie di pareggi della squadra che chiuderà seconda in classifica – con conseguenti vittorie dei gialloneri – hanno permesso il sorpasso. Poi lo scontro diretto di qualche settimana fa, chiuso in pareggio (rete subita nel recupero dopo una papera del portiere) ha di fatto consegnato il titolo. E giovedì sera, come detto, sarà solo l’ora della festa.

Non è un impegno scritto, ma è molto di più. Non sono previsti scossoni nonostante la posta in palio sia alta e nonostante la squadra ospite avrebbe bisogno di punti. Non ci possono essere soprese per questo match. Tutto è pronto, e finirà come detto nel migliore dei modi per i padroni di casa.

Come vedere Al Nassr-Damac in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Damac in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.10 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Dentro una gara che dovrebbe tra le altre cose regalare almeno tre reti complessive, l’Al Nassr chiuderà i giochi e si prenderà il titolo. Ci aspettiamo un match d’assalto dei padroni di casa che potrebbero sbloccare la situazione già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Damac

AL NASSR (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez; Coman, Al-Najei, Al-Hassan, Mane; Felix, Ronaldo.

DAMAC (4-3-3): Kerwin; Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid; Sylla, Abdullah, Vada; Meite, Arielson, Okita.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0