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Pronostico Al Nassr-Damac: è l’ora della festa

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Al Nassr-Damac è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’ora della festa è arrivata. L’ora della soddisfazione è giunta. All’ultima giornata di campionato, contro un Damac che avrebbe anche bisogno di punti per la salvezza – e che rischia la retrocessione – l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a brindare alla vittoria del campionato.

Pronostico Al Nassr-Damac
Pronostico Al Nassr-Damac: è l’ora della festa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un’annata complicata, ad un certo momento. L’Al Hilal di Inzaghi sembrava avesse messo un buon margine, ma poi una serie di pareggi della squadra che chiuderà seconda in classifica – con conseguenti vittorie dei gialloneri – hanno permesso il sorpasso. Poi lo scontro diretto di qualche settimana fa, chiuso in pareggio (rete subita nel recupero dopo una papera del portiere) ha di fatto consegnato il titolo. E giovedì sera, come detto, sarà solo l’ora della festa.

Non è un impegno scritto, ma è molto di più. Non sono previsti scossoni nonostante la posta in palio sia alta e nonostante la squadra ospite avrebbe bisogno di punti. Non ci possono essere soprese per questo match. Tutto è pronto, e finirà come detto nel migliore dei modi per i padroni di casa.

Come vedere Al Nassr-Damac in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Damac in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Il pronostico

Dentro una gara che dovrebbe tra le altre cose regalare almeno tre reti complessive, l’Al Nassr chiuderà i giochi e si prenderà il titolo. Ci aspettiamo un match d’assalto dei padroni di casa che potrebbero sbloccare la situazione già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Damac

AL NASSR (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez; Coman, Al-Najei, Al-Hassan, Mane; Felix, Ronaldo.
DAMAC (4-3-3): Kerwin; Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid; Sylla, Abdullah, Vada; Meite, Arielson, Okita.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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