Pronostico Al Nassr-Damac: è l’ora della festa

Al Nassr-Damac è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
L’ora della festa è arrivata. L’ora della soddisfazione è giunta. All’ultima giornata di campionato, contro un Damac che avrebbe anche bisogno di punti per la salvezza – e che rischia la retrocessione – l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a brindare alla vittoria del campionato.
Un’annata complicata, ad un certo momento. L’Al Hilal di Inzaghi sembrava avesse messo un buon margine, ma poi una serie di pareggi della squadra che chiuderà seconda in classifica – con conseguenti vittorie dei gialloneri – hanno permesso il sorpasso. Poi lo scontro diretto di qualche settimana fa, chiuso in pareggio (rete subita nel recupero dopo una papera del portiere) ha di fatto consegnato il titolo. E giovedì sera, come detto, sarà solo l’ora della festa.
Non è un impegno scritto, ma è molto di più. Non sono previsti scossoni nonostante la posta in palio sia alta e nonostante la squadra ospite avrebbe bisogno di punti. Non ci possono essere soprese per questo match. Tutto è pronto, e finirà come detto nel migliore dei modi per i padroni di casa.
Come vedere Al Nassr-Damac in diretta tv e in streaming
Al Nassr-Damac in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.10 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Dentro una gara che dovrebbe tra le altre cose regalare almeno tre reti complessive, l’Al Nassr chiuderà i giochi e si prenderà il titolo. Ci aspettiamo un match d’assalto dei padroni di casa che potrebbero sbloccare la situazione già nel primo tempo.
Le probabili formazioni di Al Nassr-Damac
AL NASSR (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez; Coman, Al-Najei, Al-Hassan, Mane; Felix, Ronaldo.
DAMAC (4-3-3): Kerwin; Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid; Sylla, Abdullah, Vada; Meite, Arielson, Okita.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus