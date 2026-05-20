Pronostico Sudtirol-Bari: Longo confida in questa statistica

Sudtirol-Bari è una partita valida per il ritorno del playout di Serie B e si gioca venerdì alle 20:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Dalla sfida dello stadio “Druso” di Bolzano fuoriuscirà il primo verdetto della postseason della Serie B 25-26. Scopriremo quale sarà la quarta squadra a piombare nell’inferno della Serie C e a fare compagnia, in quest’amara discesa, a Spezia, Pescara e Reggiana. Sono indubbiamente giorni di passione sia per i tifosi del Sudtirol sia per quelli del Bari, costretti a fare i conti con il fantasma della retrocessione. Il match d’andata, una settimana fa, non ha chiarito alcun dubbio: pugliesi e altoatesini non si sono fatti del male (0-0), preferendo rimandare tutto agli ultimi 90 minuti di questo drammatico playout.

Le occasioni migliori le ha avute la formazione di Fabrizio Castori, per nulla intimorita dai 27mila del San Nicola. Le statistiche, del resto, parlano chiaro: Sudtirol più intraprendente (0.89 xG creati contro lo 0.71 dei padroni di casa) e pericoloso (8 tiri totali contro i 15 degli ospiti) rispetto alla truppa di Moreno Longo, che avrebbe dovuto sfruttare il fattore campo per non essere costretta a fare l’impresa in trasferta. Se la parità dovesse persistere anche dopo i 90 minuti di Bolzano, infatti, a mantenere la categoria sarebbero gli uomini di Castori, meglio piazzati in campionato.

Altoatesini meno efficaci in casa

Il Bari, dunque, non ha altra scelta: vincere per evitare una retrocessione che equivarrebbe ad un clamoroso fallimento. Due anni fa i Galletti avevano peraltro già fronteggiato una situazione simile, per poi salvare la pelle nel ritorno del playout contro la Ternana.

Il dato che fa ben sperare Longo è il rendimento deficitario del Sudtirol davanti ai propri tifosi: solamente lo Spezia ha fatto peggio tra le mura amiche, con appena 22 punti conquistati in 19 partite. L’ultima affermazione degli altoatesini al “Druso” risale allo scorso gennaio: da allora neanche una vittoria casalinga. Vero è che neanche il Bari è stata una schiacciasassi lontano dal San Nicola: appena tre successi, ma tutti arrivati da quando in panchina siede Longo.

Come vedere Sudtirol-Bari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sudtirol e Bari, in programma venerdì alle 20:00 allo stadio “Druso” di Bolzano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano, compresi playoff e playout. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Le motivazioni e la tensione saranno ai livelli di guardia nella sfida decisiva di Bolzano. All’andata il Sudtirol ha mostrato più coraggio e intraprendenza, non lasciandosi scalfire dal catino del San Nicola. Castori imposterà la gara sulla difensiva, forte del regolamento che premia i suoi a parità di gol nei 180 minuti. Il Bari invece ha l’obbligo di scoprirsi, ma si scontra con la tradizione horror di Longo contro Castori (zero vittorie in nove precedenti). Ci aspettiamo una battaglia tattica con pochissime fiammate. Per chi vuole rischiare una doppia chance, l’X2 è interessante visto il mal di casa degli altoatesini. Lo spettro di un altro pareggio che salverebbe il Sudtirol è altamente probabile, ma occhio al blitz di misura del Bari, che da quando è arrivato Longo ha migliorato il suo rendimento esterno.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi; Pecorino, Merkaj.

BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1