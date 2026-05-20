I pronostici di mercoledì 20 maggio: finale Europa League, Serie B, Serie C e altri campionati

I pronostici di mercoledì 20 maggio, c’è la finale di Europa League Friburgo-Aston Villa e i playoff di Serie B e Serie C

La novità assoluta contro la grande favorita. Potrebbe essere questo il sottotitolo della finale di Europa League, edizione 2025-26, tra Friburgo e Aston Villa. Da una parte i tedeschi, mai arrivati così lontano nelle precedenti partecipazioni alle competizioni continentali, dall’altra gli inglesi, che invece hanno l’occasione di vincere il loro primo trofeo europeo dopo oltre 40 anni e che per farlo si affidano al “re” indiscusso di questa manifestazione, quell’Unai Emery che l’ha sollevata ben quattro volte nel corso della sua carriera (tre con il SeVILLA, una alla guida del VILLArreal e ora potrebbe riuscirci con l’Aston VILLA.

Ovviamente la presenza dei Villans a Istanbul, nello stadio del Besiktas, non è affatto una sorpresa. McGinn e compagni hanno dato ragione ai bookmaker, che sin dalle prime battute li hanno sempre considerati i candidati numero uno per la vittoria finale. Un dominio vero e proprio quello del club di Birmingham, a cominciare dalla fase a girone unico, conclusa con 7 vittorie in 8 partite e un bottino di 21 punti (solo il Lione è stato capace di tenergli testa).

Gli inglesi arrivano a Istanbul con la mente sgombra, avendo già blindato il pass per la prossima Champions in Premier League, e potendo contare sul miglior attacco del torneo (28 reti complessive tra le due fasi). Il Friburgo, però, ha dimostrato lungo tutto il cammino una resilienza fuori dal comune, trascinato da capitan Grifo e dai gol del bomber Matanovic. Ci aspettiamo una gara in cui il Friburgo proverà a ribattere colpo su colpo sfruttando i benefici del ruolo di outsider, ma il cinismo e lo spessore internazionale dei Villans alla fine dovrebbero emergere, regalando il trofeo a Emery. Entrambe dovrebbero andare a segno nei tempi regolamentari.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Friburgo-Aston Villa, Europa League, ore 21:00

Vincenti

PALERMO (in Palermo-Catanzaro, Serie B , ore 20:00)

(in Palermo-Catanzaro, Serie B ore 20:00) AL AHLI (in Al Khaleej-Al Ahli, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Al Khaleej-Al Ahli, Saudi Pro League ore 20:00) AL SHABAB (in Al Najma-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Start-Bodo Glimt , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Lillestrøm-Kristiansund , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Palermo-Catanzaro, Serie B, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Willem II-Volendam , Eredivisie , ore 18:45

, , ore 18:45 Sogndal-Stabæk , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Friburgo-Aston Villa, Euriopa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.93 GOLDBET ; 14.25 SPORTBET; 12.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Friburgo-Aston Villa, Europa League, ore 21:00