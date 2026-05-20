Pronostici Copa Libertadores 21 maggio: scontro al vertice per due big brasiliane

Copa Libertadores, tocca a Flamengo e Palmeiras: prima dello scontro diretto del prossimo fine settimana nel Brasileirao, rossoneri e biancoverdi cercheranno di blindare la qualificazione.

La Copa Libertadores non si ferma e nella notte italiana tra mercoledì e giovedì propone la seconda tranche di match validi per la quinta giornata della fase a gironi, pronta a regalare i primi verdetti aritmetici.

Riflettori puntati sul mitologico Maracanà per un vero e proprio spareggio al vertice nel gruppo A: Flamengo-Estudiantes. I rossoneri, campioni in carica del Sudamerica, guidano il raggruppamento con un solo punto di vantaggio sugli argentini e vedono il traguardo degli ottavi a un passo. Tuttavia, la squadra di Leonardo Jardim potrebbe essere leggermente distratta dal prossimo fine settimana, quando nel Brasileirao andrà in scena il big match contro la capolista Palmeiras.

Il Mengao, inoltre, non sta brillando (una sola vittoria nelle ultime 5 uscite), mentre l’Estudiantes arriva col dente avvelenato dopo la beffarda eliminazione nei playoff dell’Apertura per mano del Racing, che ha violato La Plata all’89’. I precedenti recenti sorridono ai brasiliani (due vittorie nella passata edizione e 1-1 all’andata), ma visto il momento opaco dei padroni di casa è meglio volare bassi: il nostro pronostico è Over 1.5.

Discorso più lineare a San Paolo, dove il Palmeiras ospita il Cerro Porteño per blindare il gruppo F. Il Verdao comanda con una lunghezza di vantaggio sui paraguaiani e due sullo Sporting Cristal, e una vittoria davanti ai propri tifosi garantirebbe la matematica certezza degli ottavi. Il tecnico Abel Ferreira deve però fare i conti con un’infermeria colma: dopo il pari col Cruzeiro, agli stop di Vitor Roque e Piquerez si sono aggiunti quelli di Ramon Sosa e Felipe Anderson. Nonostante l’emergenza, l’intensità dell’Allianz Parque e le giocate di Andreas Pereira e Jhon Arias dovrebbero bastare a scardinare la ragnatela difensiva del Cerro (che all’andata impose l’1-1). Puntiamo decisi sulla combo 1+Over 1.5.

Le previsioni sulle altre partite

Restiamo nel gruppo F per la sfida tra Junior Barranquilla e Sporting Cristal. I peruviani viaggiano a quota 6 punti e sognano il colpaccio per scavalcare il Cerro Porteño al secondo posto, ma i bookmaker stanno tagliando drasticamente la quota dei colombiani. Il Junior è ultimo con un solo punto ed è davanti all’ultima chiamata della sua coppa: la disperata fame di punti dei padroni di casa, unita al calo evidente dello Sporting Cristal (a secco di vittorie da quattro partite tra campionato e coppa), ci spinge a dare fiducia ai colombiani. Sposiamo la tendenza del mercato: segno 1.

Chiudiamo con due sfide che promettono tanta tensione e pochissimo spettacolo, entrambe orientate sull’Under 2.5. Nel gruppo G va in scena LDU Quito-Lanus: le due formazioni condividono la seconda piazza a quota 6 punti, inseguendo il Mirassol capolista. È un dentro o fuori mascherato dove nessuno vorrà rischiare di perdere; l’1-0 dell’andata a favore degli argentini certifica l’equilibrio e la prudenza che regneranno in alta quota.

Stesso spartito in Uruguay per Nacional-Universitario, un vero e proprio spareggio per il terzo posto che vale il “paracadute” della Copa Sudamericana. Entrambe sono appaiate a quota 4 punti nel girone. All’andata in Perù finì con un pirotecnico 4-2 per l’Universitario, ma quel match fu totalmente condizionato dall’espulsione di Maximiliano Gomez dopo appena trenta minuti. Il Nacional è reduce da ben 9 Over 2.5 consecutivi, ma la posta in palio stavolta è troppo alta per assistere a una gara allegra. La striscia si interromperà: andiamo decisi sull’Under 2.5.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Junior Barranquilla (in Junior Barranquilla-Sporting Cristal)

Palmeiras (in Palmeiras-Cerro Porteno)

Le partite da almeno due gol complessivi

Flamengo-Estudiantes

Palmeiras-Cerro Porteno

Le partite meno di tre gol complessivi

LDU Quito-Lanus

Nacional-Universitario

Comparazione quote

La vittoria dello Junior Barranquilla è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” in LDU Quito-Lanus è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

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