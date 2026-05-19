Scontri generazionali all’Atp 250 di Ginevra: i pronostici del 20 maggio

Atp Ginevra, nel torneo pre-Roland Garros si sfidano diversi specialisti ed ex top 10: occhio alle possibili sorprese ed alla voglia di riscatto dei veterani.

Smaltite le fatiche del primo turno, il tabellone dell’Atp 250 di Ginevra entra ufficialmente nel vivo con un mercoledì interamente dedicato agli ottavi di finale. Sulla terra battuta elvetica si preannuncia una giornata particolarmente intensa, densa di incroci generazionali e sfide dall’epilogo per nulla scontato. Occhi puntati, tanto per cominciare, su Taylor Fritz, prima testa di serie del tabellone, alle prese con un debutto potenzialmente insidioso contro l’australiano Alexei Popyrin.

Sebbene il rosso non sia la superficie ideale per nessuno dei due, la maggiore costanza dell’americano nei momenti chiave, unita alla sua esperienza da top 10, lo vede ampiamente favorito per il passaggio del turno. Discorso simile per Stefanos Tsitsipas: il greco, reduce dal successo su Mpetshi Perricard, parte avanti nel pronostico contro il 19enne statunitense Learner Tien.

Tutto dipenderà, però, dalla tenuta mentale dell’ellenico, più che dalle sue condizioni fisiche, perché è quella a vacillare da qualche tempo a questa parte. E sarà interessante scoprire se riuscirà a rifarsi dopo il flop degli Internazionali d’Italia, in occasione dei quali è stato sbattuto fuori al primo turno come se nelle sue vene non scorresse più lo stesso sangue di quando era nell’Olimpo dei migliori.

Atp Ginevra, i match di mercoledì 20 maggio

Un altro scontro generazionale ad alta tensione vedrà l’idolo di casa Stan Wawrinka contro il giovane Alex Michelsen. Sostenuto dal pubblico amico, l’esperto svizzero ha le armi tecniche per disinnescare l’esuberanza del ventenne californiano e prendersi un posto nei quarti. Almeno in teoria.

Quanto alle altre sfide in programma, Alexander Bublik gode dei favori del pronostico contro il qualificato Edas Butvilas. Sempre a patto, s’intende, che non approcci il match con la consueta sufficienza.

Situazione ribaltata, invece, per Cameron Norrie, che rischia grosso contro lo specialista argentino Mariano Navone: la maggiore attitudine del sudamericano sul mattone tritato potrebbe permettergli di siglare un gran bel colpaccio. A chiudere il quadro, il derby latino tra Francisco Comesana e Jaume Munar, che vede lo spagnolo leggermente favorito grazie alla sua superiore esperienza in questa tipologia di battaglie logoranti.