Atp 500 Amburgo, missione quarti: i pronostici di mercoledì 20 maggio

Ottavi di finale, all’Open di Amburgo si comincia a fare sul serio: ecco quali tennisti scenderanno in campo mercoledì 20 maggio all’Am Rothenbaum.

Il prestigioso appuntamento sulla terra battuta dell’Am Rothenbaum entra nella sua fase caldissima, offrendo ai tennisti nel circuito maggiore un’occasione preziosissima per mettere minuti importanti nelle gambe e testare la condizione fisica prima che scocchi ufficialmente l’ora dell’attesissimo Roland Garros.

Il tabellone dell’ATP 500 tedesco è rimasto presto orfano di grandi nomi, primo fra tutti quello di Holger Rune, costretto al forfait preventivo per i noti guai fisici. Ciò nonostante, la geografia del main draw è risultata essere ricca di spunti interessanti, soprattutto perché il mattone tritato di Amburgo, storicamente molto rapido e adatto a scambi intensi, ha obbligato i partecipanti ad alzare il livello delle prestazioni sin dalle prime battute.

I colpi di scena, insomma, non sono mancati, motivo per il quale è più che lecito aspettarsi che alle porte dello Slam d’Oltralpe possano ancora succederne, in questi giorni, di tutti i colori.

I match di oggi all’Atp 500 di Amburgo

Particolarmente interessante, relativamente alla sessione diurna di mercoledì 20 maggio 2026, è l’incrocio tra Alejandro Davidovich Fokina e Alex de Minaur. L’australiano fa della mobilità e del contrattacco le sue armi migliori, ma lo spagnolo possiede quel tipo di tennis estroso e pesante che, in particolar modo sul rosso, può scardinare le difese più ostinate. I favori del pronostico pendono leggermente dalla parte di Davidovich Fokina.

L’altro favorito per la vittoria è Frances Tiafoe, che si troverà di fronte l’argentino Camilo Ugo Carabelli, un giocatore solido nei tornei minori ma che raramente ha frequentato i piani altissimi del circuito Atp. Quello stesso Carabelli, per intenderci, che qualche settimana fa ha messo alla porta Matteo Berrettini al primo turno di Valencia. La superiore velocità di palla dell’americano, unita alla sua rinomata capacità di spingere sin dal servizio, dovrebbero bastare arginare la regolarità da fondo del sudamericano, garantendo a Tiafoe il pass per il turno successivo.

Scenderà in campo anche Luciano Darderi, reduce dalla straordinaria cavalcata romana. Per lui ci sarà un Hanfmann solidissimo sui campi di casa, ragion per cui sarà un test importante per confermare la sua straordinaria crescita sul rosso e centrare i quarti di finale in Germania. Ci sono buone probabilità che a spuntarla sia il giocatore che gioca sotto la bandiera dell’Italia.

I vincenti degli altri match del 20 maggio

Auger Aliassime in Auger Aliassime-Kovacevic

Mensik in Buse-Mensik