Pronostico Ajax-Groningen: le cose tornano normali

Wolfsburg-Paderborn è il playoff per la qualificazione alla prossima Conference League: probabili formazioni e dove vederla

Niente titolo, niente Champions League e niente Europa League. L’Ajax, la squadra più titolata dei Paesi Bassi, è costretta allo spareggio per entrare in Conference League. Avrebbe dovuto giocarla in casa, questa partita, l’Ajax. Non sarà così: il motivo non è usuale. I lancieri devono giocare sul campo del Volendam perché alla Crujiff Arena c’è un concerto programmato da tempo e non si può tornare indietro.

Evidente che nessuno credeva che la stagione potesse finire in questo modo, eppure è andata così. Ora, nel titolo vi diciamo già come secondo noi potrebbe andare a finire questa partita. Un dato è certo: negli ultimi dieci scontri diretti solamente una volta il Groningen è riuscito a battere l’Ajax e questo fatto è successo proprio nell’ultimo incrocio in campionato. Ecco perché come detto tornerà tutto nella normalità.

La stagione dell’Ajax è stata complicata e lo sappiamo. Ma pensare che questa squadra possa anche uscire dalla Conference ci pare esagerato. L’Ajax è più forte. E vincerà. Anche perché abituata, ovviamente, a giocare partite del genere, da dentro o fuori, che valgono tanto, che valgono un anno.

Come vedere Ajax-Groningen in diretta tv e streaming

La sfida Ajax-Groningen è in programma giovedì alle 18:45. In Italia il match in questione non potrà essere seguito né in diretta tv e né in diretta streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti del campionato olandese.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.80 su Goldbet, Lottomatica e 1.81 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Non crediamo come spiegato che l’Ajax possa non centrare la qualificazione alla prossima Conference League. Una gara da vittoria interna e da almeno tre vittorie complessive.

Le probabili formazioni di Ajax-Groningen

AJAX (4-3-3): Paes; Gaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts.

GRONINGEN (4-2-3-1): Vaessen; Rente, Blokzji, Janse, Peersman; De Jonge, Land; Taha, Hernes, Schreduers; Van Bergen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1