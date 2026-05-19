Pronostico Ajax-Groningen: le cose tornano normali

Wolfsburg-Paderborn è il playoff per la qualificazione alla prossima Conference League: probabili formazioni e dove vederla
Niente titolo, niente Champions League e niente Europa League. L’Ajax, la squadra più titolata dei Paesi Bassi, è costretta allo spareggio per entrare in Conference League. Avrebbe dovuto giocarla in casa, questa partita, l’Ajax. Non sarà così: il motivo non è usuale. I lancieri devono giocare sul campo del Volendam perché alla Crujiff Arena c’è un concerto programmato da tempo e non si può tornare indietro.
Evidente che nessuno credeva che la stagione potesse finire in questo modo, eppure è andata così. Ora, nel titolo vi diciamo già come secondo noi potrebbe andare a finire questa partita. Un dato è certo: negli ultimi dieci scontri diretti solamente una volta il Groningen è riuscito a battere l’Ajax e questo fatto è successo proprio nell’ultimo incrocio in campionato. Ecco perché come detto tornerà tutto nella normalità.
La stagione dell’Ajax è stata complicata e lo sappiamo. Ma pensare che questa squadra possa anche uscire dalla Conference ci pare esagerato. L’Ajax è più forte. E vincerà. Anche perché abituata, ovviamente, a giocare partite del genere, da dentro o fuori, che valgono tanto, che valgono un anno.
Come vedere Ajax-Groningen in diretta tv e streaming
La sfida Ajax-Groningen è in programma giovedì alle 18:45. In Italia il match in questione non potrà essere seguito né in diretta tv e né in diretta streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti del campionato olandese.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Ajax è quotata 1.80 su Goldbet, Lottomatica e 1.81 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Non crediamo come spiegato che l’Ajax possa non centrare la qualificazione alla prossima Conference League. Una gara da vittoria interna e da almeno tre vittorie complessive.
Le probabili formazioni di Ajax-Groningen
AJAX (4-3-3): Paes; Gaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Mokio, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts.
GRONINGEN (4-2-3-1): Vaessen; Rente, Blokzji, Janse, Peersman; De Jonge, Land; Taha, Hernes, Schreduers; Van Bergen.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus