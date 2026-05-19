Pronostico Al Najma-Al Shabab: la chiusura è in bellezza

Al Najma-Al Shabab è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

I padroni di casa, di fatto, sono retrocessi praticamente dopo poche partite di campionato. L’Al Najma, infatti, con tredici punti conquistati dall’inizio della stagione ad ora, hanno sicuramente dimostrato di non essere pronti per questo campionato. E hanno pagato dazio.

Ci ha messo un po’ di tempo, l’Al Shabab per trovare le giuste misure. Ma alla fine, per gli ospiti, “tutto è bene quel che finisce bene”. Un malloppo di 35 punti permette da un po’ di stare sereni e quindi di iniziare a programmare la prossima annata dalla quale tutti si aspettano qualcosa di diverso.

Una gara che, non avendo nulla da dire, si gioca il giorno prima rispetto a tutte le altre partite di questo campionato. Il compito, l’obiettivo, degli ospiti, è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e vale a dire con un sorriso. Poche squadre nel corso dell’anno hanno perso dei punti contro l’Al Najma e, anche se parliamo dell’ultima giornata, cambia poco. Ecco, sotto vi diciamo il nostro pronostico e come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Al Najma-Al Shabab in diretta tv e in streaming

Al Najma-Al Shabab in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Shabab è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.

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Il pronostico

Vittoria esterna in una gara da più di due reti complessive. L’Al Najma, inoltre, almeno un gol, per la gloria, lo dovrebbe trovare.

Le probabili formazioni di Al Najma-Al Shabab

AL NAJMA (3-4-2-1): Victor Braga; Al Harabi, Al Fatil, Caetano; Al Essa, Dunga, Al Dubais, Al Subaie; Al Tulayhi, Jasim; Felippe Cardoso.

AL SHABAB (4-3-2-1): Marcelo Grohe; Al Thani, Hoedt, Al Bulayhi, Balobaid; Brownhill, Sierro, Adli; Al Hammami, Carrasco; Camara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2