Pronostici Messico-Inghilterra: quasi ammoniti plus

Pronostici Messico-Inghilterra: in una partita dall’altissimo carico di tensione ecco le nostre scelte sui possibili ammoniti

Una partita ricca di tensione. Almeno così la immaginiamo noi in questo momento Messico-Inghilterra. Una sfida tra i padroni di casa e una delle candidate alla vittoria finale.

La squadra di Tuchel come vi abbiamo spiegato in altri articoli ha gli uomini giusti per ribaltare le sorti di un match. Ma in questo pezzo andiamo a vedere insieme chi sono quegli elementi che possono in qualche modo cambiare sì le sorti della sfida ma in senso negativo. O ammoniti o almeno due falli commessi. Ecco le nostre scelte.

Pronostici Messico-Inghilterra: le nostre scelte

Per quanto riguarda il Messico c’è Lira che potrebbe andare in difficoltà. Il giocatore spesso si trova fuori posizioni trascinato dalla palla e quindi poi lascio quello spazio che vuoi o non vuoi deve andare a coprire. Insomma, ci stanno almeno due falli così come ci stanno per Alvarado. Un altro giocatore che si troverà di fronte degli elementi importanti e che potrebbe anche essere messo in mezzo. E in queste situazioni c’è una sola soluzione. Abbattere tutto e tutti.

In casa Inghilterra, oltre a segnare sempre, Kane è quello che per via di una voglia matta di mettersi in mostra ogni tanto esagera. Anche saltando di testa potrebbe commettere delle infrazioni. Ci sta eccome nelle nostre scelte. Anderson, invece, in mezzo alla qualità infinita che questa squadra possiede dal centrocampo in avanti è quello che deve fare la legna. In una partita del genere indietro non si può tirare proprio. Anche per lui stessa fine.

Ricapitolando, infine: Alvarado, Lira, Anderson, Kane quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 11,86 volte la posta.