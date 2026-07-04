A Wimbledon le big cercano il pass per i quarti: i pronostici degli ottavi

Il tabellone femminile di Wimbledon entra nel vivo con quattro sfide da non perdere: ecco i pronostici degli ottavi di finale di domenica 5 luglio.



Sarà una domenica scoppiettante. In tutti i sensi. Tanto per i campioni dell’Atp, quanto per le big della Wta. Le protagoniste più attese del tabellone femminile saranno difatti chiamate a confermare, domenica 5 luglio, quanto di buono mostrato finora, nell’ambito di una serie di incroci che promettono spettacolo e, chissà, anche qualche sorpresa.

Tra le sfide più interessanti in programma c’è quella tra Coco Gauff e Belinda Bencic: l’americana ha raggiunto gli ottavi di finale senza particolari scossoni, confermando la crescita mostrata negli ultimi mesi anche sull’erba. Bencic, però, conosce molto bene questa superficie e possiede l’esperienza necessaria per rendere il confronto estremamente competitivo. I precedenti sorridono a Gauff, che parte dunque favorita ma che dovrà evitare qualsiasi calo di concentrazione contro un’avversaria così insidiosa.

Molto più aperta la sfida tra Karolina Muchova e Barbora Krejcikova. Le due giocatrici si conoscono bene e condividono un tennis ricco di variazioni, qualità che sull’erba può fare la differenza. Muchova sembra arrivare con maggiore continuità e migliori sensazioni, motivo per cui le quote le concedono un leggero vantaggio, pur in una partita che potrebbe decidersi su pochi punti.

Wta, ottavi di finale a Wimbledon: chi passa il turno

Jessica Pegula, invece, affronterà la giovane Iva Jovic in una sfida che, almeno sulla carta, sorride alla statunitense. Jovic ha giocato fin qui un torneo straordinario e ha dimostrato di possedere personalità e talento, ma affrontare una rivale dell’esperienza di Pegula negli ottavi di uno Slam rappresenta un salto importante, forse non ancora alla sua portata. La maggiore solidità dell’americana, alla luce di ciò, dovrebbe fare la differenza.

Il match di cartello della giornata è invece quello tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, una sfida dal fascino indiscutibile. La numero 1 del mondo sta giocando un Wimbledon di altissimo livello e sembra aver trovato il giusto equilibrio anche sull’erba; Osaka, dal canto suo, ha ritrovato competitività e qualità, ma non ancora quella continuità necessaria per reggere il confronto con la tigre bielorussa nell’arco di un match così impegnativo.

Gauff IN Bencic-Gauff

Muchova IN Muchova-Krejcikova

Pegula IN Pegula-Jovic

Sabalenka IN Sabalenka-Osaka