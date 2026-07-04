Pronostici Brasile-Norvegia: quasi ammoniti plus

Pronostici Brasile-Norvegia: ecco quattro quasi ammoniti plus per il match che vede impegnata la squadra di Ancelotti

L’orgoglio italiano Carlo Ancelotti vuole fare continuare a sognare l’intero popolo brasiliano. E magari vuole anche prendersi una rivincita personale perché la Norvegia è stata la nazionale che di fatto ha eliminato l’Italia nel girone da questa partecipazione al Mondiale.

Non sarà semplice per i verdeoro riuscire ad avere la meglio contro una formazione che gioca bene e che riesce in tanti modi a rendersi pericolosa. Ma a noi in questo articolo di come andrà a finire la partita ci interessa poco. A noi interessa riuscire a intercettare quelli che sono gli uomini che possono finire sul taccuino del direttore di gara. O almeno commettere due falli, ovvio.

Pronostici Brasile-Norvegia, le nostre scelte

Partiamo dalla Norvegia: occhio a Haaland, che sappiamo benissimo quanto strapotere fisico riesce a mettere in campo e quello che è in grado di fare nel corso delle partite. Un giocatore che picchia forte, che ci mette la forza che ha a disposizione. Un giocatore che almeno due falli li potrebbe commettere. Occhio anche a Odegaard: nell’ultima partita ha commesso due falli contro la Costa D’Avorio e, nelle sue ultime 23 apparizioni in 8 occasioni ha sempre fatto almeno due infrazioni. Se la vedrà con Casemiro e altri elementi brasiliani in mezzo al campo. Occhio.

In casa brasiliana il primo nome – visto che con Haaland le cose non vanno bene e anche in Arsenal-City si sono sempre provocati – è quello di Gabriel. Il difensore centrale è uno di quelli che usa tutte le maniere lecite e alcune volte no per riuscire a portare il proprio risultato a casa. Ci stanno almeno due falli, oppure anche un giallo. Chiudiamo infine la quadrupla con Vinicius Junior, un giocatore che come spesso succede nel momento in cui si alza la posta in gioco lui alza i giri del motore. Anche sotto l’aspetto caratteriale.

Ricapitolando: Haaland, Odegaard, Gabriel e Vinicius quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 18,13 volte la posta.